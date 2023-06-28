В зоне СВО погиб 23-летний военнослужащий из Батайска Никита Хохленко

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Telegram-канал «Батайск город» со ссылкой на издание «Батайское время» рассказал о гибели 23-летнего военнослужащего Никиты Хохленко. Младший сержант был смертельно ранен в Угледаре четыре месяца назад, по словам близких молодого мужчины, его тело доставили домой на днях.
Никита был выпускником школы №4, его семья состояла из матери и сестры. Похороны бойца пройдут 29 июня в Троицком храме.
Обращаем внимание, что информация о гибели военнослужащего не получила подтверждения от МО РФ или других компетентных источников, данные уточняются.
Ранее в зоне СВО погиб пилот вертолета из Таганрога.