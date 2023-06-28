rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Изображение материала

В зоне СВО погиб 23-летний военнослужащий из Батайска Никита Хохленко

28 июня 2023, 06:31
Фото: соцсети
В зоне СВО погиб 23-летний военнослужащий из Батайска Никита Хохленко
В Ростовской области 29 июня простятся с младшим сержантом Никитой Хохленко, чья жизнь трагически прервалась во время участия в спецоперации, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Telegram-канал «Батайск город» со ссылкой на издание «Батайское время» рассказал о гибели 23-летнего военнослужащего Никиты Хохленко. Младший сержант был смертельно ранен в Угледаре четыре месяца назад, по словам близких молодого мужчины, его тело доставили домой на днях.

В Ростове концертную площадку на крыше «Астора» закрыли до окончания СВО
Узнать подробнее

Никита был выпускником школы №4, его семья состояла из матери и сестры. Похороны бойца пройдут 29 июня в Троицком храме.

Обращаем внимание, что информация о гибели военнослужащего не получила подтверждения от МО РФ или других компетентных источников, данные уточняются.

Ранее в зоне СВО погиб пилот вертолета из Таганрога.

Читайте также:
Эксперты от ОМС создают механизмы сопровождения участников СВОВ Ростовской области участников СВО могут освободить от уголовной ответственностиПрезидент поговорил с участником СВО из Ростова, спасшим сослуживцев из-под обстрела
#Надежда Пустяк#Происшествие#Спецоперация#18+#Гибель человека#Гибель военнослужащего#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Батайск
Подпишитесь
В Ростовской области сажают в колонии чиновников и отправляют спутники в космос
Вчера, 15:14
«Говорили матом»: Лукашенко рассказал, как уговорил Пригожина уйти из Ростова
Вчера, 15:13
Ростовских полицейских вызвали в Кремль на встречу с президентом Путиным после мятежа
Вчера, 15:07
Устроившую дебош пенсионерку заставили увидеть Ростовскую область
Вчера, 14:36
Экс-главе МинЖКХ Ростовской области Майеру дали пять лет колонии
Вчера, 14:29
Ростовчане по дешевке продают билеты на концерт Арбениной после скандала
Вчера, 14:26