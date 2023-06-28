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Власти назвали фейком мем о мемориальной табличке Пригожину на штабе ЮВО в Ростове

28 июня 2023, 12:06
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Штаб ЮВО в Ростове
Ростовские чиновники разоблачили мем об установке мемориальной таблички Евгению Пригожину на штабе ЮВО, сообщение об этом появилось на информационном портале администрации.

События субботы 24 июня в Ростове породили множество мемов. Одним из них стала якобы установка на здании штаба ЮВО мемориальной таблички Евгению Пригожину. Шутники написали, что после нахождения там главы ЧВК такой знак памяти вполне может появиться.

Мем, посвященный нахождению ЧВК "Вагнер" в Ростове 24 июняМем, посвященный нахождению ЧВК "Вагнер" в Ростове 24 июня
Мем, посвященный нахождению ЧВК "Вагнер" в Ростове 24 июня
Фото: ВКонтакте "Ростов Главный"

Чиновников картинка обеспокоила. Они заверили, что никакой таблички, связанной с Евгением Пригожиным, на здании штаба ЮВО нет. Туда даже отправили корреспондента муниципального издания «Ростов официальный». Он также обнадежил, что все таблички и памятники установленные поблизости, связаны с героями Советского Союза.

Ранее RostovGazeta рассказала, что будет с ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина.

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