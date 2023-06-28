Чиновников картинка обеспокоила. Они заверили, что никакой таблички, связанной с Евгением Пригожиным, на здании штаба ЮВО нет. Туда даже отправили корреспондента муниципального издания «Ростов официальный». Он также обнадежил, что все таблички и памятники установленные поблизости, связаны с героями Советского Союза.