Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
События субботы 24 июня в Ростове породили множество мемов. Одним из них стала якобы установка на здании штаба ЮВО мемориальной таблички Евгению Пригожину. Шутники написали, что после нахождения там главы ЧВК такой знак памяти вполне может появиться.
Чиновников картинка обеспокоила. Они заверили, что никакой таблички, связанной с Евгением Пригожиным, на здании штаба ЮВО нет. Туда даже отправили корреспондента муниципального издания «Ростов официальный». Он также обнадежил, что все таблички и памятники установленные поблизости, связаны с героями Советского Союза.
Ранее RostovGazeta рассказала, что будет с ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина.