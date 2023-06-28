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Власти опровергли повышение зарплаты чиновникам в Ростовской области с 1 октября

28 июня 2023, 06:35
Фото: 1mi
В Ростовской области распространяемая информация о повышении зарплат чиновникам не соответствует действительности, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о принятом постановлении правительством региона, касающегося индексации должностных окладов. СМИ использовали формулировку о повышении зарплат чиновникам и госслужащим, что не верно.

«Предусмотрена индексация с 1 октября 2023 года на 5,5% для работников государственных учреждений, штатная численность которых составляет 164,9 тысячи человек. Это в том числе работники медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры, соцобслуживания, спортивной направленности», — объяснили в облправительстве.

Средняя зарплата в Ростовской области увеличилась на 15,7%
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Всего в регионе 585 госучреждений.

Кроме того, предусмотрено увеличение зарплаты сотрудников, замещающих в госорганах должности технического и обслуживающего персонала. Это уборщики, завхозы и дворники.

Напомним, что средняя зарплата в Ростовской области увеличилась на 15,7%.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Повышение зарплат#Рост зарплат#Доходы в Ростове#Зарплаты чиновников
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