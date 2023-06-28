Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Речь идет о принятом постановлении правительством региона, касающегося индексации должностных окладов. СМИ использовали формулировку о повышении зарплат чиновникам и госслужащим, что не верно.
«Предусмотрена индексация с 1 октября 2023 года на 5,5% для работников государственных учреждений, штатная численность которых составляет 164,9 тысячи человек. Это в том числе работники медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры, соцобслуживания, спортивной направленности», — объяснили в облправительстве.
Всего в регионе 585 госучреждений.
Кроме того, предусмотрено увеличение зарплаты сотрудников, замещающих в госорганах должности технического и обслуживающего персонала. Это уборщики, завхозы и дворники.
Напомним, что средняя зарплата в Ростовской области увеличилась на 15,7%.