«Предусмотрена индексация с 1 октября 2023 года на 5,5% для работников государственных учреждений, штатная численность которых составляет 164,9 тысячи человек. Это в том числе работники медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры, соцобслуживания, спортивной направленности», — объяснили в облправительстве.