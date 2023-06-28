Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Власти Ростова выдали разрешение на подготовку проекта планировки и межевания участка в районе Гребного канала ООО СЗ «Южный». Площадь территории там составляет 338 гектаров. На подготовку проекта компании дали год. Исходные данные, необходимые застройщику, выдаст департамент архитектуры города. Уточняется, что готовить проект компания будет за свой счет.
В постановлении администрации также упоминается, что разрешение на планировку и межевание территории в районе Южного подъезда к Ростову и улице Пойменной, выданное в 2021 году ООО «Фитнес Индустрия», признано утратившим силу.
Ранее сообщалось, что первые небоскребы построят в Ростове на территории старого аэропорта.