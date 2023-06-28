rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:27

Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Изображение материала

Власти Ростова разрешили планировку участка у Гребного канала под застройку

28 июня 2023, 17:27
Фото: 1MI
Участок в районе Гребного канала в Ростове распланируют под застройку
Участок в районе Гребного канала в Ростове распланируют под застройку, сообщили в администрации города.

Власти Ростова выдали разрешение на подготовку проекта планировки и межевания участка в районе Гребного канала ООО СЗ «Южный». Площадь территории там составляет 338 гектаров. На подготовку проекта компании дали год. Исходные данные, необходимые застройщику, выдаст департамент архитектуры города. Уточняется, что готовить проект компания будет за свой счет.

В Ростове позволят построить гостиницу в зоне Левобережного парка
Узнать подробнее

В постановлении администрации также упоминается, что разрешение на планировку и межевание территории в районе Южного подъезда к Ростову и улице Пойменной, выданное в 2021 году ООО «Фитнес Индустрия», признано утратившим силу.

Ранее сообщалось, что первые небоскребы построят в Ростове на территории старого аэропорта.

Читайте также:
Нормы проектирования в историческом центре утвердили в РостовеНовые жилые кварталы построит госкомпания на месте Ростовского портаВ Ростове построят зерновой терминал в промзоне Заречной и системы управления судов
#Алина Заярная#Застройка Ростова#Строительство в Ростове#Гребной канал в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Городская среда#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове области цыгане устроили массовую драку, а хирургов заменили роботом
Сегодня, 16:25
Боец «Вагнера» рассказал, почему прибыл в Ростов и остался тут после 24 июня
Сегодня, 17:10
WSJ пишет, что Пригожин хотел взять в плен Шойгу во время мятежа в Ростове
Сегодня, 15:59
Донские пограничники заподозрили коллег из ДНР в «слабом контроле» за браконьерами
Сегодня, 15:29
Стало известно, куда пропали дорогие модульные туалеты в Ростове
Сегодня, 18:01
Космический спутник из Ростовской области подал первый сигнал из космоса
Сегодня, 14:04