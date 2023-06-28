ВЦИОМ назвал самые распространенные фобии россиян

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Женщины чаще всего признаются в своих беспричинных страхах (84%). Они также чаще заявляют о боязни змей (офидиофобии) и страхе перед водой (аквафобии). Каждая четвертая женщина страдает арахнофобией, то есть боится пауков. Только 10% мужчин сообщили об этом страхе, пишет 360tv.ru.
Страх перед стоматологами также входит в пятерку самых распространенных фобий, причем мужчины подвержены ему больше, чем женщины (21% против 16%). Дентафобию, так же как и арахнофобию, признали 18% опрошенных. Среди других часто встречающихся страхов у россиян — клаустрофобия и верминофобия, то есть страх перед бактериями, вирусами и микроорганизмами (по 12%). Интересно, что россияне старше 60 лет боятся бактерий и вирусов вдвое чаще, чем молодежь от 18 до 24 лет. Это, возможно, связано с последствиями пандемии.
Большинство опрошенных выбрали одну из 14 предложенных фобий. Некоторые также признались в страхе перед публичными выступлениями (11%), полетами на самолете (10%), грозой и толпами (по 9%), видом крови (8%), темнотой (5%) и даже клоунами (3%). Однако были и те, кто назвал свои собственные страхи, такие как страх перед куклами, огнем, голодом и птицами.