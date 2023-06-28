ВЦИОМ назвал самые распространенные фобии россиян

Страх перед стоматологами также входит в пятерку самых распространенных фобий, причем мужчины подвержены ему больше, чем женщины (21% против 16%). Дентафобию, так же как и арахнофобию, признали 18% опрошенных. Среди других часто встречающихся страхов у россиян — клаустрофобия и верминофобия, то есть страх перед бактериями, вирусами и микроорганизмами (по 12%). Интересно, что россияне старше 60 лет боятся бактерий и вирусов вдвое чаще, чем молодежь от 18 до 24 лет. Это, возможно, связано с последствиями пандемии.