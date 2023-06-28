WSJ пишет, что Пригожин хотел взять в плен Шойгу во время мятежа в Ростове

Журналисты пишут, что план Пригожина был вполне реализуем, если бы не вмешательство службы безопасности. Также, по словам американских политологов, то с какой легкостью был взят Ростов, может быть свидетельством помощи «Вагнеру» со стороны командиров ВС РФ.