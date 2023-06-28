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Posted 28 июня 2023, 15:59

Published 28 июня 2023, 15:59

Modified 28 июня 2023, 16:01

Updated 28 июня 2023, 16:01

WSJ пишет, что Пригожин хотел взять в плен Шойгу во время мятежа в Ростове

28 июня 2023, 15:59
Сюжет
Мятеж Пригожина: что произошло в Ростове 24 июня
Евгений Пригожин якобы планировал взять в плен Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в ходе мятежа в Ростове, пишет The Wall Street Journal.

Американские СМИ пишут о планах Пригожина взять в плен Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Захватить их глава ЧВК «Вагнер» якобы хотел во время визита в Ростов 24 июня. Однако об этом, со слов WSJ, узнали в ФСБ.

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Журналисты пишут, что план Пригожина был вполне реализуем, если бы не вмешательство службы безопасности. Также, по словам американских политологов, то с какой легкостью был взят Ростов, может быть свидетельством помощи «Вагнеру» со стороны командиров ВС РФ.

Официально эти доводы журналистов никто не подтверждал, потому сведения не могут считаться достоверными.

Ранее RostovGazeta разобралась, что будет с ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина.

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