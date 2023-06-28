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Юрист Илья Ремесло назвал маргиналами пришедших посмотреть на ЧВК «Вагнер» в Ростове

28 июня 2023, 06:25
Фото: 1MI
Юрист Илья Ремесло назвал маргиналами пришедших посмотреть на ЧВК «Вагнер» в Ростове
Юрист Илья Ремесло назвал маргиналами тех, кто пришел посмотреть на бойцов ЧВК «Вагнер» во время мятежа в Ростове-на-Дону, говорится в его Telegram-канале.

Напомним, что бойцы ЧВК на военной технике вошли в Ростов, а управлял ими Евгений Пригожин. Все это удалось прекратить во время переговоров.

В этот день много ростовчан гуляло среди техники, они общались с бойцами и фотографировались. Большое количество подобных снимков попало в социальные сети.

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Ремесло теперь заявил, что в Ростове собрались маргинальные сторонники Пригожина, всего несколько десятков человек. Он предположил, что это были сотрудники местного представительства ЧВК.

«Делать выводы о всеобщей поддержке по нерепрезентативной выборке — значит нагло врать. Вопросы власти и важнейшие решения не принимаются несколькими десятками маргиналов», — считает юрист.

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