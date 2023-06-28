Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Напомним, что бойцы ЧВК на военной технике вошли в Ростов, а управлял ими Евгений Пригожин. Все это удалось прекратить во время переговоров.
В этот день много ростовчан гуляло среди техники, они общались с бойцами и фотографировались. Большое количество подобных снимков попало в социальные сети.
Ремесло теперь заявил, что в Ростове собрались маргинальные сторонники Пригожина, всего несколько десятков человек. Он предположил, что это были сотрудники местного представительства ЧВК.
«Делать выводы о всеобщей поддержке по нерепрезентативной выборке — значит нагло врать. Вопросы власти и важнейшие решения не принимаются несколькими десятками маргиналов», — считает юрист.