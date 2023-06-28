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Вопрос о повышении зарплаты всегда актуален для граждан, трудящихся по найму. Если в коммерческих структурах повышение оклада сотрудникам зависит преимущественно от прибыли работодателя, то в госструктурах — от правительственных решений. В последнее время государство держит руку на пульсе материального стимулирования сотрудников социальной сферы.
Мало кто знает, но для бюджетников существуют так называемые целевые показатели по повышению заработной платы, установленные региональным правительством. Однако не все субъекты РФ выполняют эти задачи. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином в ноябре 2022 года.
«На сегодняшний день только десять субъектов Федерации выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников. И то — не на все 100%, а с пятипроцентным отклонением», — отметил глава государства.
Ростовская область вошла в указанную десятку регионов. Средняя зарплата по региону держится на отметке 42–43 тысяч рублей. По словам мэра Ростова Алексея Логвиненко, по сравнению с 2022 годом средняя зарплата в донской столице повысилась на 11 процентов. В частности, именно бюджетникам в прошлом году повышали зарплату с 1 октября. Индексация составила 4 процента.
В 2023 году повышение окладов продолжится. Это следует из заявлений Минфина. Ведомство утвердило зарплатный фонд бюджетников на 2023–2025 годы. В него заложена предстоящая индексация зарплат работников бюджетных сфер. На эти цели планируется выделить чуть более 1 триллиона рублей.
«Бюджетникам, которые попали в старые „майские указы“ президента (работникам федеральных госучреждений — учителям, социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу), оклады увеличат на ожидаемый темп роста средней номинальной зарплаты по стране, то есть на 9,9% в 2023 году, 7,7% в 2024 году и 6,5% в 2025 году», — сообщает РБК.
Официального понятия «бюджетник» в законодательстве нет, но под ними, помимо чиновников и военнослужащих, подразумеваются кадры, чей труд оплачивается из федерального или регионального бюджетов. Как правило, это сотрудники социальной (педагоги, преподаватели, врачи), культурной (библиотекари, работники домов культуры и пр.) и научной сфер.
С 1 июля ожидается повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом стало известно еще в конце прошлого года, когда президент поручил правительству провести внеплановую индексацию МРОТ в июле 2023 года. Связано это с новшествами, которые внесены в «Закон о МРОТ». Теперь он рассчитывается не исходя из уровня медианной зарплаты, как раньше, а соразмерно росту прожиточного минимума, опережая его на три процентных пункта.
Первое повышение МРОТ уже состоялось в январе текущего года. Согласно закону от 19 декабря 2022 г. (ст.1) он составил 16 242 рубля на общефедеральном уровне. Однако известно, что в регионах утверждается свой МРОТ, при этом учитывается трехстороннее соглашение с Союзом работодателей и Федерацией профсоюзов региона. Согласно очередной договоренности, новый МРОТ в Ростове рассчитывается по формуле: федеральный МРОТ (16 242 рубля) Х на региональный коэффициент ½. Получается 19 490 рублей.
На сколько будет проиндексирован новый МРОТ в июле, станет известно в самое ближайшее время. Вырастут ли вместе с этим зарплаты работников бюджетной сферы? Да, но не у всех. Повышение МРОТ коснется только тех, кто устроен на полную ставку и получает самый минимум. Зарплаты ниже МРОТ, по закону, быть не должно. Поэтому с его ростом поднимется и оклад сотрудника до нового уровня.