На сколько будет проиндексирован новый МРОТ в июле, станет известно в самое ближайшее время. Вырастут ли вместе с этим зарплаты работников бюджетной сферы? Да, но не у всех. Повышение МРОТ коснется только тех, кто устроен на полную ставку и получает самый минимум. Зарплаты ниже МРОТ, по закону, быть не должно. Поэтому с его ростом поднимется и оклад сотрудника до нового уровня.