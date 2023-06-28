Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
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Запланированы профилактические работы, которые повлекут за собой отключение оборудования. Это произойдет 17 июля.
Ограничения будут действовать с 08.00 мск до 17.00. Это в том числе коснется «Радио России», «Маяк», «Вести FM».
Ранее житель Ростовской области выиграл суд по отмененному заказу телевизора. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что чаще всего в 2022 году у россиян ломались смартфоны, наушники и телевизоры.