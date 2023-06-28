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Жителей в Ростове-на-Дону 17 июля оставят без телевидения и радио

28 июня 2023, 12:43
Фото: 1MI
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о запланированных работах на объектах филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, сообщили в городской администрации.

Запланированы профилактические работы, которые повлекут за собой отключение оборудования. Это произойдет 17 июля.

Ограничения будут действовать с 08.00 мск до 17.00. Это в том числе коснется «Радио России», «Маяк», «Вести FM».

На несколько суток будет пропадать сигнал телевидения в Ростовской области
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Ранее житель Ростовской области выиграл суд по отмененному заказу телевизора. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что чаще всего в 2022 году у россиян ломались смартфоны, наушники и телевизоры.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Проблемы с ТВ#Проблемы с телевизоров#Не работает радио#Илья Протвинов
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