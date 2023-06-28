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В среду, 28 июня, компания «РТС» объявила о начале ремонта на улице Толмачева, 13, где обнаружили дефект теплотрассы. Проблемы с трубопроводом способны спровоцировать снижение параметров подачи горячей воды потребителям, проживающим на ЗЖМ, в микрорайоне Новое Поселение и в центре города.
Так в частности речь идет о домах по улице Мадояна, 3-ей Кольцевой, Профсоюзной, Варфоломеева, Юфимцева, Локомотивной, в переулках Доломановском, Халтуринском.
Жителей Ростова-на-Дону просят сообщать об обнаруженных дефектах, течах и размывах грунта по номеру 8(863) 234-89-44.
Ранее в Ростове обещали восстановить подачу горячего водоснабжения потребителям к 25 июня.