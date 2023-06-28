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Жители центра и ЗЖМ в Ростове снова могут остаться без горячей воды из-за аварии

28 июня 2023, 11:00
Фото: 1MI
Жители центра и ЗЖМ в Ростове снова могут остаться без горячей воды из-за аварии
В Ростове авария на теплосетях на улице Толмачева может оставить без горячей воды центр города, ЗЖМ и микрорайон Новое Поселение, об этом сообщили в пресс-службе компании ООО «Ростовские тепловые сети».

В среду, 28 июня, компания «РТС» объявила о начале ремонта на улице Толмачева, 13, где обнаружили дефект теплотрассы. Проблемы с трубопроводом способны спровоцировать снижение параметров подачи горячей воды потребителям, проживающим на ЗЖМ, в микрорайоне Новое Поселение и в центре города.

Так в частности речь идет о домах по улице Мадояна, 3-ей Кольцевой, Профсоюзной, Варфоломеева, Юфимцева, Локомотивной, в переулках Доломановском, Халтуринском.

Горячую воду в части Ростова-на-Дону включат не ранее 27 июня
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Жителей Ростова-на-Дону просят сообщать об обнаруженных дефектах, течах и размывах грунта по номеру 8(863) 234-89-44.

Ранее в Ростове обещали восстановить подачу горячего водоснабжения потребителям к 25 июня.

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