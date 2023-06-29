Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Как рассказал астроном, солнечная активность измеряется по 12-балльной шкале. Опасность для человека солнце представляет, когда его активность или ультрафиолетовый индекс превышают шесть баллов.
«Самое опасное время для нахождения на солнце в Ростовской области с 8.30 мск до 16 часов с мая по начало сентября. А чем выше над уровнем моря, тем сильнее эти промежутки растягиваются, и солнце становится опасным весь день», — поясняет эксперт.
Он предупреждает, что нахождение на солнце в опасные часы может привести к появлению веснушек, пигментных пятен, ожогов, истончению и иссушению кожи.
«Лучше не выходить на улицу в это время или использовать SPF-защиту, носить закрытую одежду и перемещаться по тени», — советует Жмайлов.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему в Ростовскую область добралось северное сияние.