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Астроном Жмайлов предупредил об опасности солнца для жителей Ростовской области

29 июня 2023, 10:56
Фото: 1MI
Астроном Жмайлов предупредил об опасности солнца для жителей Ростовской области
Повышение солнечной активности делает опасным нахождение на улице в открытой одежде и без SPF-защиты, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.

Как рассказал астроном, солнечная активность измеряется по 12-балльной шкале. Опасность для человека солнце представляет, когда его активность или ультрафиолетовый индекс превышают шесть баллов.

«Самое опасное время для нахождения на солнце в Ростовской области с 8.30 мск до 16 часов с мая по начало сентября. А чем выше над уровнем моря, тем сильнее эти промежутки растягиваются, и солнце становится опасным весь день», — поясняет эксперт.

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Он предупреждает, что нахождение на солнце в опасные часы может привести к появлению веснушек, пигментных пятен, ожогов, истончению и иссушению кожи.

«Лучше не выходить на улицу в это время или использовать SPF-защиту, носить закрытую одежду и перемещаться по тени», — советует Жмайлов.

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