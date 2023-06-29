«Самое опасное время для нахождения на солнце в Ростовской области с 8.30 мск до 16 часов с мая по начало сентября. А чем выше над уровнем моря, тем сильнее эти промежутки растягиваются, и солнце становится опасным весь день», — поясняет эксперт.