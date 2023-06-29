Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Происшествие случилось в среду на трассе М-4 «Дон», когда во время поездки задымился автобус. В тот момент в нем находились около 10 человек.
«Водитель сразу остановился и вывел на улицу пассажиров. После этого транспорт полностью сгорел», — сказано в сообщении.
Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась. Движение на этом участке перекрывать не пришлось.
«Специалистами будут изучены все обстоятельства происшествия, в том числе технического характера, повлекшие за собой возгорание автобуса», — прокомментировали в полиции.
Ранее автомобиль с номерами ДНР сгорел на Королева в Ростове-на-Дону утром 5 декабря.