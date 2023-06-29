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Автобус с пассажирами загорелся на М-4 в пути из Геленджика в Ростов-на-Дону

29 июня 2023, 06:46
Фото: 1MI
Автобус с пассажирами загорелся на М-4 в пути из Геленджика в Ростов
Перевозивший пассажиров автобус загорелся на дороге по пути из Геленджика в Ростов-на-Дону, сообщает МВД по Адыгее.

Происшествие случилось в среду на трассе М-4 «Дон», когда во время поездки задымился автобус. В тот момент в нем находились около 10 человек.

«Водитель сразу остановился и вывел на улицу пассажиров. После этого транспорт полностью сгорел», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась. Движение на этом участке перекрывать не пришлось.

«Специалистами будут изучены все обстоятельства происшествия, в том числе технического характера, повлекшие за собой возгорание автобуса», — прокомментировали в полиции.

Ранее автомобиль с номерами ДНР сгорел на Королева в Ростове-на-Дону утром 5 декабря.

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