rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Изображение материала

Бизнесмена из Шахт осудили за продажу контрафактных сигарет на 10 млн рублей

29 июня 2023, 15:22
Фото: 1MI
Бизнесмена из Шахт осудили за продажу контрафактных сигарет на 10 млн рублей
В Шахтах огласили приговор бизнесмену, который продавал немаркированные сигареты, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Бизнесмен занимался продажей табака в магазинах и торговом павильоне, а в феврале 2022 года он купил 86 тысяч немаркированных пачек сигарет. Их стоимость составила 10,7 миллиона рублей.

Первоначально весь товар обвиняемый хранил в гараже, а после начал развозить по своим точкам для продажи. Когда это стало известно, то последовали обыски, в рамках которых изъяли контрафактную продукцию.

Донской бизнесмен продал контрафактные сигареты на 22 млн рублей
Узнать подробнее

Тогда возбудили уголовное дело, фигурант полностью признал вину. Суд приговорил его к одному году заключения условно и оштрафовал на 300 тысяч рублей.

Кроме того, конфисковали автомобиль, на котором перевозили табак. Городская прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его.

Ранее стало известно, что ущерб от контрафактного табака в Ростовской области достиг 7,4 миллиарда рублей.

Читайте также:
В Ростове закрыли магазин по продаже сигарет из-за близости к институту МВДВ России начали действовать новые штрафы за перевозку сигарет
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие#Продажа сигарет#Уголовное дело
Подпишитесь
В Ростове закрытый аэропорт ищет сотрудников, а в Шахтах погиб стрелок-пироман
Сегодня, 15:33
В полиции Ростова отчитались о действиях в день военного мятежа 24 июня
Сегодня, 15:16
В Гидрометцентре рассказали, когда завершатся ливни в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:04
В Ростове рассказали, сколько оружия сдали бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа
Сегодня, 16:16
Стали известны подробности стрельбы и пожара в Шахтах 29 июня
Сегодня, 14:22
Власти рассказали, почему не ввели режим КТО во время мятежа в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:18