Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Бизнесмен занимался продажей табака в магазинах и торговом павильоне, а в феврале 2022 года он купил 86 тысяч немаркированных пачек сигарет. Их стоимость составила 10,7 миллиона рублей.
Первоначально весь товар обвиняемый хранил в гараже, а после начал развозить по своим точкам для продажи. Когда это стало известно, то последовали обыски, в рамках которых изъяли контрафактную продукцию.
Тогда возбудили уголовное дело, фигурант полностью признал вину. Суд приговорил его к одному году заключения условно и оштрафовал на 300 тысяч рублей.
Кроме того, конфисковали автомобиль, на котором перевозили табак. Городская прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его.
Ранее стало известно, что ущерб от контрафактного табака в Ростовской области достиг 7,4 миллиарда рублей.