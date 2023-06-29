Донские депутаты расширили возможность инвестиционного налогового вычета

— Мы очень внимательно оцениваем возможности использования инвестиционного налогового вычета, этой теме специально был посвящен круглый стол. С одной стороны, это выпадающие доходы областного бюджета, с другой стороны, эти же суммы идут предметно в образовательные учреждения, в учреждения культуры и позволяют точечно решать проблемы, которые, может быть, с областного уровня не видны, — сказал председатель донского парламента.