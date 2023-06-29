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Донские депутаты расширили возможность инвестиционного налогового вычета

29 июня 2023, 13:44
Фото: ЗСРО
Александр Ищенко
Сегодня 29 июня, депутаты Законодательного Собрания рассмотрели ряд вопросов, которые коснулись поправок в закон о бюджете области и налогах. В рамках 56-го внеочередного собрания донского парламента были расширены случаи применения инвестиционного налогового вычета.

Благодаря поправкам внесенным в Областной закон о региональных налогах губернатором Ростовской области совместно с группой депутатов фракции «Единая Россия», эта мера поддержки распространится на меценатов, которые помогают донским вузам, колледжам и техникумам, где готовят специалистов по программам среднего профессионального образования. То есть речь идет о 19 вузах и 110 донских колледжах и техникумах.

По мнению заместителя Председателя Законодательного Собрания, председателя комитета по образованию Светланы Мананкиной, это значимое изменение, способное сблизить интересы учреждений СПО с интересами донских работодателей, которые нуждаются в профессиональных кадрах.

По ее словам, применение механизма инвестиционного налогового вычета поможет заинтересованному работодателю за счет налога на прибыль, который ему и так необходимо платить в казну, дооснастить учебные организации, направив средства на создание технологичных мастерских, приобретение нового оборудования и подготовку специалистов.

Прокомментировал изменения Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

— Мы очень внимательно оцениваем возможности использования инвестиционного налогового вычета, этой теме специально был посвящен круглый стол. С одной стороны, это выпадающие доходы областного бюджета, с другой стороны, эти же суммы идут предметно в образовательные учреждения, в учреждения культуры и позволяют точечно решать проблемы, которые, может быть, с областного уровня не видны, — сказал председатель донского парламента.

Стоит отметить, что инвестиционный налоговый вычет распространяется и в отношении организаций, помогающих учреждениям культуры — домам культуры, театрам, библиотекам и музеям. Теперь к этому списку добавились и филармонии, Ростовская и Шахтинская.

#Законодательное Собрание#Поправки#Закон о бюджете области#Налоги#Ростовская область#Губернатор#Фракция Единая Россия#Александр Ищенко
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