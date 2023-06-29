Донские депутаты расширили возможность инвестиционного налогового вычета

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Благодаря поправкам внесенным в Областной закон о региональных налогах губернатором Ростовской области совместно с группой депутатов фракции «Единая Россия», эта мера поддержки распространится на меценатов, которые помогают донским вузам, колледжам и техникумам, где готовят специалистов по программам среднего профессионального образования. То есть речь идет о 19 вузах и 110 донских колледжах и техникумах.
По мнению заместителя Председателя Законодательного Собрания, председателя комитета по образованию Светланы Мананкиной, это значимое изменение, способное сблизить интересы учреждений СПО с интересами донских работодателей, которые нуждаются в профессиональных кадрах.
По ее словам, применение механизма инвестиционного налогового вычета поможет заинтересованному работодателю за счет налога на прибыль, который ему и так необходимо платить в казну, дооснастить учебные организации, направив средства на создание технологичных мастерских, приобретение нового оборудования и подготовку специалистов.
Прокомментировал изменения Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
— Мы очень внимательно оцениваем возможности использования инвестиционного налогового вычета, этой теме специально был посвящен круглый стол. С одной стороны, это выпадающие доходы областного бюджета, с другой стороны, эти же суммы идут предметно в образовательные учреждения, в учреждения культуры и позволяют точечно решать проблемы, которые, может быть, с областного уровня не видны, — сказал председатель донского парламента.
Стоит отметить, что инвестиционный налоговый вычет распространяется и в отношении организаций, помогающих учреждениям культуры — домам культуры, театрам, библиотекам и музеям. Теперь к этому списку добавились и филармонии, Ростовская и Шахтинская.