«Сами комары живут недолго — около недели, максимум двух. А вот их личинки, которых комары оставляют в прибрежной полосе Таганрогского залива, живут во влажной среде по нескольку недель или, в редких случаях, дольше года. Они становятся пищей для многих рыб, популяция которых в последнее время сильно сократилось и теперь регулировать количество комаров просто некому», — рассказал эколог.