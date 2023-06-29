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Эколог Брыканов объяснил причину нашествия комаров на набережной Таганрога

29 июня 2023, 12:26
Фото: https://ru.freepik.com/
Эколог Брыканов объяснил причину нашествия комаров на набережной Таганрога
Травяные комары, которые тучами летают над Таганрогом, не опасны для человека, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

По словам эколога, таганрогские комары, которые относятся к семейству хирономид, а внароде прозваны звонцами, питаются преимущественно цветочным нектаром.

«Строение их хоботков не позволяет проникнуть в кожные покровы или причинить какую-то боль от укуса. Самое неприятное — они могут запутаться в волосах и одежде, попасть в уши, нос или рот», — предупредил эколог.

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Дмитрий Брыканов пояснил, что резкий рост численности комаров в Таганроге вызван дисбалансом в пищевой цепочке.

«Сами комары живут недолго — около недели, максимум двух. А вот их личинки, которых комары оставляют в прибрежной полосе Таганрогского залива, живут во влажной среде по нескольку недель или, в редких случаях, дольше года. Они становятся пищей для многих рыб, популяция которых в последнее время сильно сократилось и теперь регулировать количество комаров просто некому», — рассказал эколог.

Ранее RostovGazeta писала о том, чем можно заразиться от укуса комара в Ростовской области.

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#Комары#Экология#Общество#Эксклюзив#Таганрог#Ростовская область#Анна Ивченко
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