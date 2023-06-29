Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
По словам эколога, таганрогские комары, которые относятся к семейству хирономид, а внароде прозваны звонцами, питаются преимущественно цветочным нектаром.
«Строение их хоботков не позволяет проникнуть в кожные покровы или причинить какую-то боль от укуса. Самое неприятное — они могут запутаться в волосах и одежде, попасть в уши, нос или рот», — предупредил эколог.
Дмитрий Брыканов пояснил, что резкий рост численности комаров в Таганроге вызван дисбалансом в пищевой цепочке.
«Сами комары живут недолго — около недели, максимум двух. А вот их личинки, которых комары оставляют в прибрежной полосе Таганрогского залива, живут во влажной среде по нескольку недель или, в редких случаях, дольше года. Они становятся пищей для многих рыб, популяция которых в последнее время сильно сократилось и теперь регулировать количество комаров просто некому», — рассказал эколог.
Ранее RostovGazeta писала о том, чем можно заразиться от укуса комара в Ростовской области.