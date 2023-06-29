Грузовой состав сошел с рельсов на юге Москвы

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Инцидент произошел на Касимовской улице. По данным источника, состав включал 31 вагон с цементом, из которых шесть были опрокинуты. Также был поврежден участок железной дороги, пишут iz.ru.
Движение по данному направлению было приостановлено, включая пассажирские поезда. На месте происшествия в настоящее время работают аварийные бригады с целью восстановления движения поездов и «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово.
Информация о происшествии была подтверждена пресс-службой холдинга «Российские железные дороги» (РЖД), сообщает ТАСС. Ведется проверка случившегося, как указано в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в официальном Telegram-канале.