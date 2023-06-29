rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Грузовой состав сошел с рельсов на юге Москвы

29 июня 2023, 13:13
Источник, цитируемый «Известиями», сообщил о сходе с рельсов грузового состава на станции Бирюлево в Москве, произошедшем 29 июня.

Инцидент произошел на Касимовской улице. По данным источника, состав включал 31 вагон с цементом, из которых шесть были опрокинуты. Также был поврежден участок железной дороги, пишут iz.ru.

Движение по данному направлению было приостановлено, включая пассажирские поезда. На месте происшествия в настоящее время работают аварийные бригады с целью восстановления движения поездов и «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово.

Информация о происшествии была подтверждена пресс-службой холдинга «Российские железные дороги» (РЖД), сообщает ТАСС. Ведется проверка случившегося, как указано в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

Подпишитесь
В Ростове области цыгане устроили массовую драку, а хирургов заменили роботом
Вчера, 16:25
Боец «Вагнера» рассказал, почему прибыл в Ростов и остался тут после 24 июня
Вчера, 17:10
WSJ пишет, что Пригожин хотел взять в плен Шойгу во время мятежа в Ростове
Вчера, 15:59
Донские пограничники заподозрили коллег из ДНР в «слабом контроле» за браконьерами
Вчера, 15:29
Стало известно, куда пропали дорогие модульные туалеты в Ростове
Вчера, 18:01
Космический спутник из Ростовской области подал первый сигнал из космоса
Вчера, 14:04