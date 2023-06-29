Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Он рассказал Telegram-каналу Shot, что дороги восстановили в течение двух дней, как и обещали местным жителям. Также у губернатора интересовались, не остались ли каких-либо следов на проезжей части.
«Ну, если только внимательно присмотреться. А так — не осталось», — ответил Василий Голубев.
Он добавил, что жители Ростова не испугались в сложной ситуации и повели себя достойно. По его словам, люди все время были без мандража.
Напомним, что во время вооруженного мятежа военная техника повредила асфальт в Ростове. После этого провели оценку ущерба и ремонтные работы.