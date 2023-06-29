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Губернатор Голубев рассказал о последствиях мятежа в Ростове-на-Дону

29 июня 2023, 11:42
Фото: 1MI
Губернатор Голубев рассказал о последствиях мятежа в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону восстановили все дороги, которые были повреждены во время военного мятежа, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал Telegram-каналу Shot, что дороги восстановили в течение двух дней, как и обещали местным жителям. Также у губернатора интересовались, не остались ли каких-либо следов на проезжей части.

«Ну, если только внимательно присмотреться. А так — не осталось», — ответил Василий Голубев.

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Он добавил, что жители Ростова не испугались в сложной ситуации и повели себя достойно. По его словам, люди все время были без мандража.

Напомним, что во время вооруженного мятежа военная техника повредила асфальт в Ростове. После этого провели оценку ущерба и ремонтные работы.

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