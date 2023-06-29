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Губернатор Голубев заявил, что чиновники не бросили Ростов во время мятежа

29 июня 2023, 17:16
Фото: 1MI
Губернатор Голубев заявил, что чиновники не бросили Ростов во время мятежа
Губернатор Василий Голубев заявил, что никто из ростовских чиновников не выехал из Ростова-на-Дону во время мятежа 24 июня, об этом он рассказал в интервью порталу ТАСС.

На минувших выходных в Ростове произошел военный мятеж с участием бойцов ЧВК «Вагнер», который спровоцировал волну отъездов горожан за пределы южной столицы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своей беседе с ТАСС рассказал, что во время мятежа все службы жизнеобеспечения работали в штатном режиме, а все госслужащие и чиновники были в Ростове, несмотря на сложную обстановку.

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При этом, по словам Василия Голубева, мятежники во время движения колонну повредили строительную технику и транспорт, которые использовали в качестве баррикад на дорогах.

Ранее стало известно, что в Ростовской области усилят гражданскую оборону, чтобы не допустить повторения событий 24 июня.

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