Губернатор Голубев заявил, что чиновники не бросили Ростов во время мятежа

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
На минувших выходных в Ростове произошел военный мятеж с участием бойцов ЧВК «Вагнер», который спровоцировал волну отъездов горожан за пределы южной столицы.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своей беседе с ТАСС рассказал, что во время мятежа все службы жизнеобеспечения работали в штатном режиме, а все госслужащие и чиновники были в Ростове, несмотря на сложную обстановку.
При этом, по словам Василия Голубева, мятежники во время движения колонну повредили строительную технику и транспорт, которые использовали в качестве баррикад на дорогах.
Ранее стало известно, что в Ростовской области усилят гражданскую оборону, чтобы не допустить повторения событий 24 июня.