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Губернатор Голубев заявил, что ростовчане без мандража пережили мятеж

29 июня 2023, 14:33
Фото: 1MI
Губернатор Голубев заявил, что ростовчане без мандража пережили мятеж
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что у местных жителей не было страха во время мятежа, сообщает Telegram-канал Shot.

Напомним, что на прошлых выходных основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на военной технике прибыл в Ростов. Разрешить ситуацию мирно получилось после проведенных переговоров и все бойцы вернулись в полевые лагеря.

Теперь губернатор рассказал Telegram-каналу, что у жителей региона все это время не было мандража. По его словам, они весь этот период были в порядке.

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Глава региона уточнил, что уже восстановили все дороги, которые были повреждены военной техникой.

Также стало известно, что в Ростове приступили к ремонту ворот цирка, поврежденных танком во время мятежа.

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