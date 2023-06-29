Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Напомним, что на прошлых выходных основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на военной технике прибыл в Ростов. Разрешить ситуацию мирно получилось после проведенных переговоров и все бойцы вернулись в полевые лагеря.
Теперь губернатор рассказал Telegram-каналу, что у жителей региона все это время не было мандража. По его словам, они весь этот период были в порядке.
Глава региона уточнил, что уже восстановили все дороги, которые были повреждены военной техникой.
Также стало известно, что в Ростове приступили к ремонту ворот цирка, поврежденных танком во время мятежа.