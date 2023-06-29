У имама изъяли религиозную литературу, не имеющую маркировки религиозной организации. Книги он использовал в своих проповедях. Также Халилов проводил пятничную молитву, не имея при себе решения общего собрания религиозной группы о предоставлении ему соответствующих полномочий.