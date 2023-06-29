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Имама оштрафовали в Ростовской области за книги и молитвы

29 июня 2023, 09:29
Фото: 1MI
Имама в Ростовской оштрафовали на пять тысяч рублей
Имама в Ростовской оштрафовали на пять тысяч рублей за осуществление проповедей с нарушением требований законодательства, рассказали в региональном ФСБ.

Имама молельного дома села Кулешовка Азовского района Ахмеда Халилова оштрафовали на пять тысяч рублей. Он осуществлял проповеди с нарушением законодательства.

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У имама изъяли религиозную литературу, не имеющую маркировки религиозной организации. Книги он использовал в своих проповедях. Также Халилов проводил пятничную молитву, не имея при себе решения общего собрания религиозной группы о предоставлении ему соответствующих полномочий.

Ранее имама Ибраима Эминова оштрафовали в Ростовской области за религиозные книги без маркировки.

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#Алина Заярная#Фсб#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область
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