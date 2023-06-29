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Караси отбили у лещей Цимлянское водохранилище в Ростовской области

29 июня 2023, 06:51
Фото: wikipedia.org
Лещ
Караси вытеснили лещей в Цимлянском водохранилище в Ростовской области, рассказал замглавы Азовского НИИ рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Владимир Белоусов.

Ученые АзНИИРХ забили тревогу из-за ситуации на Цимлянском водохранилище. Там караси вытесняют ценных донских лещей. Замглавы Азовского НИИ рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Владимир Белоусов заявил, что сейчас водохранилище превращается в «карасевое».

Причиной ситуации эксперты называют маловодье, из-за него пропала часть нерестилищ леща. Водохранилище покрывается водорослями и илом, а лещи, судаки и сазаны перестают размножаться. Караси же являются менее требовательными. Поэтому могут размножаться даже в таких условиях.

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Для решения проблемы ученые предлагают провести дноуглубительные работы, реконструировать Цимлянское водохранилище и выпустить туда амура и толстолобика. Они питаются водорослями и смогут уничтожить мешающие нересту леща заросли. Кроме того, амур и толстолобик сами по себе являются ценными для вылова видами рыбы, уточняет Donnews.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области увеличилась популяция осетровых в 2023 году.

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#Алина Заярная#Ростовские ученые#Цимлянское водохранилище#Новости
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