Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Ученые АзНИИРХ забили тревогу из-за ситуации на Цимлянском водохранилище. Там караси вытесняют ценных донских лещей. Замглавы Азовского НИИ рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Владимир Белоусов заявил, что сейчас водохранилище превращается в «карасевое».
Причиной ситуации эксперты называют маловодье, из-за него пропала часть нерестилищ леща. Водохранилище покрывается водорослями и илом, а лещи, судаки и сазаны перестают размножаться. Караси же являются менее требовательными. Поэтому могут размножаться даже в таких условиях.
Для решения проблемы ученые предлагают провести дноуглубительные работы, реконструировать Цимлянское водохранилище и выпустить туда амура и толстолобика. Они питаются водорослями и смогут уничтожить мешающие нересту леща заросли. Кроме того, амур и толстолобик сами по себе являются ценными для вылова видами рыбы, уточняет Donnews.
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