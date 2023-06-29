Для решения проблемы ученые предлагают провести дноуглубительные работы, реконструировать Цимлянское водохранилище и выпустить туда амура и толстолобика. Они питаются водорослями и смогут уничтожить мешающие нересту леща заросли. Кроме того, амур и толстолобик сами по себе являются ценными для вылова видами рыбы, уточняет Donnews.