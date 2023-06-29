rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Изображение материала

Ливень с градом с горох обрушились на Ростов днем 29 июня

29 июня 2023, 09:54
Фото: 1MI
Ливень обрушился на Ростов днем 29 июня
Град размером с горох выпал в разных районах Ростова, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Днем 29 июня на Ростов обрушился ливень. Он сопровождался градом размером с горох и ураганным ветром.

Из-за повышения уровня воды власти ограничили движение транспорта на улице Малиновского на участке от проспекта Стачки до улиц 339-й Стрелковой Дивизии.

Ростовчане пожаловались на «кислотный» дождь, покалечивший косточковые деревья
Узнать подробнее

Ростовчанам рекомендуют не переходить дороги в потоках воды, а также держаться подальше от деревьев. Водителей просят не пытаться преодолеть подтопленные участки.

Ранее ростовчанам рассказали, когда в июле придет жара в 30 градусов.

Читайте также:
Глава Гидрометцентра РФ предупредил дончан о сильных дождях и ураганном ветре 27 июняВ конце недели Ростовскую область накроет дождями и шквалистым ветромАгроном Жарунов заявил, что Ростовскую область ждет неурожай из-за дождей в 2023 году
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Происшествие#Погода в Ростове#Ливень в Ростове#Град в Ростове
Подпишитесь
В Ростове области цыгане устроили массовую драку, а хирургов заменили роботом
Вчера, 16:25
Боец «Вагнера» рассказал, почему прибыл в Ростов и остался тут после 24 июня
Вчера, 17:10
WSJ пишет, что Пригожин хотел взять в плен Шойгу во время мятежа в Ростове
Вчера, 15:59
Донские пограничники заподозрили коллег из ДНР в «слабом контроле» за браконьерами
Вчера, 15:29
Стало известно, куда пропали дорогие модульные туалеты в Ростове
Вчера, 18:01
Космический спутник из Ростовской области подал первый сигнал из космоса
Вчера, 14:04