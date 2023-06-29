Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Днем 29 июня на Ростов обрушился ливень. Он сопровождался градом размером с горох и ураганным ветром.
Из-за повышения уровня воды власти ограничили движение транспорта на улице Малиновского на участке от проспекта Стачки до улиц 339-й Стрелковой Дивизии.
Ростовчанам рекомендуют не переходить дороги в потоках воды, а также держаться подальше от деревьев. Водителей просят не пытаться преодолеть подтопленные участки.
Ранее ростовчанам рассказали, когда в июле придет жара в 30 градусов.