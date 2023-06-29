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Логистический центр Wildberries достроят в Ростовской области к 2026 году

29 июня 2023, 07:56
Фото: 1MI
Логистический центр Wildberries появится в Ростовской области к 2026 году
Логистический центр Wildberries появится в Ростовской области к 2026 году, рассказали в департаменте потребительского рынка региона.

Компания «Вайлдберриз» (Wildberries) к 2026 году построит на территории Ростовской области крупный логистический центр. В проект вложат 11,5 миллиарда рублей.

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Площадь центра составит 170 тысяч квадратных метров. В департаменте потребительского рынка рассказали «РБК», что реализация проекта еще не вступила в активную стадию. Когда именно начнется строительство, там не уточнили.

О строительстве логистического комплекса стало известно в декабре прошлого года. Тогда губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на реализацию проекта повлияло строительство Западной хорды. Инвесторы стали рассматривать территорию рядом с дорогой как потенциально прибыльную.

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