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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Массовая гибель уток в местном водоеме вызывает тревогу среди жителей Долгопрудного

29 июня 2023, 15:11
Жители Долгопрудного обнаружили трупы уток в центральном парке города. Несколько фотографий птиц были опубликованы местными жителями, а также распространены в социальных сетях. Одно из видео показывает утку, которая судорожно бьется.

Местные жители связывают это с загрязнением второго пруда, которое, по их словам, началось весной 2022 года. Они отмечают, что около третьего пруда находится шашлычная, где скидывается мусор, что приводит к неприятному запаху. Кроме того, ремонтные работы и закрытие части парка также могли повлиять на ситуацию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Одна из жительниц рассказала, что несколько дней назад погибли выводки уток-огарей, а соседи сообщали о дохлых утках в пруду еще 27 июня. Трупы периодически убирают, но на следующий день появляются новые.

Жительница направила письмо в Министерство экологии и природопользования региона, а также в администрацию Долгопрудного, чтобы обратить внимание на проблему.

#Ольга Земскова
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