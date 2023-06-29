Массовая гибель уток в местном водоеме вызывает тревогу среди жителей Долгопрудного

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Местные жители связывают это с загрязнением второго пруда, которое, по их словам, началось весной 2022 года. Они отмечают, что около третьего пруда находится шашлычная, где скидывается мусор, что приводит к неприятному запаху. Кроме того, ремонтные работы и закрытие части парка также могли повлиять на ситуацию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Одна из жительниц рассказала, что несколько дней назад погибли выводки уток-огарей, а соседи сообщали о дохлых утках в пруду еще 27 июня. Трупы периодически убирают, но на следующий день появляются новые.
Жительница направила письмо в Министерство экологии и природопользования региона, а также в администрацию Долгопрудного, чтобы обратить внимание на проблему.