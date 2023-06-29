Массовая гибель уток в местном водоеме вызывает тревогу среди жителей Долгопрудного

Местные жители связывают это с загрязнением второго пруда, которое, по их словам, началось весной 2022 года. Они отмечают, что около третьего пруда находится шашлычная, где скидывается мусор, что приводит к неприятному запаху. Кроме того, ремонтные работы и закрытие части парка также могли повлиять на ситуацию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».