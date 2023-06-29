Модульбанк предложил продавцам маркетплейсов удобный сервис

«Сейчас мы работаем с четырьмя странами. В Китае селлеры чаще всего закупают одежду, технику, товары для дома. В Киргизии и Узбекистане — готовую одежду и пошив под запрос. В Турции — также одежду, а еще ткани, текстиль», — пояснила Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам. Она также добавила, что из всех этих стран закупки в Турции обойдутся немного дороже. Поставки товара производят по морю, железной дороге, фурами или самолетами. А значит, по части логистики у клиентов также есть выбор: между самыми быстрыми и наиболее выгодными предложениями.