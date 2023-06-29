Модульбанк предложил продавцам маркетплейсов удобный сервис

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 06:58
В банке рассказали, что сервис сотрудничает исключительно с проверенными производителями, пул которых насчитывает уже более тысячи. При этом у них есть возможность доставки товара в трехдневный срок, пишет newsnn.ru.
Новый сервис предлагает поддержку в выборе производителя или поставщика. Этот процесс уже максимально автоматизирован. Например, подбор возможен по фотографиям, после чего образец товара будет направлен покупателю в Россию для ознакомления перед выкупом. Существует также возможность проверить брак товаров, изучить товар по фото и видео.
«Сейчас мы работаем с четырьмя странами. В Китае селлеры чаще всего закупают одежду, технику, товары для дома. В Киргизии и Узбекистане — готовую одежду и пошив под запрос. В Турции — также одежду, а еще ткани, текстиль», — пояснила Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам. Она также добавила, что из всех этих стран закупки в Турции обойдутся немного дороже. Поставки товара производят по морю, железной дороге, фурами или самолетами. А значит, по части логистики у клиентов также есть выбор: между самыми быстрыми и наиболее выгодными предложениями.
Кстати, в числе наиболее продаваемых товаров прошлого года на популярных российских маркетплейсах называли одежду, обувь, аксессуары, продукты, товары для новорожденных, бытовую химию, товары для дома и дачи, игрушки, бытовую технику и электронику.
Число заказов на Wildberries превысило 1,9 миллиарда, а общая сумма покупок составила 1,669 триллиона рублей, информирует retail.ru. На маркетплейсе Ozon было сделано более 465 миллионов заказов на сумму 832 миллиарда рублей.
По данным ТАСС, оборот онлайн-ретейлера Wildberries за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличился на 98%.