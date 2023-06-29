Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
В региональном МВД начали служебную проверку после сообщений волонтеров из Омска о поборах со стороны сотрудников ДПС в Ростовской области. Инциденты с требованием взяток произошла в районе Морозовска 24 июня — в тот день трассы в регионе были перекрыты из-за мятежаЧВК «Вагнер».
«Назначена служебная проверка, проведение которой поручено оперативно-розыскной части собственной безопасности», — заявили в МВД Ростовской области ТАСС.
Напомним, волонтеры из Омска везли гуманитарную помощь на Донбасс. Взятку в размере двух тысяч рублей у них просили за проезд по перекрытым трасса для сокращения маршрута движения.