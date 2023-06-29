В региональном МВД начали служебную проверку после сообщений волонтеров из Омска о поборах со стороны сотрудников ДПС в Ростовской области. Инциденты с требованием взяток произошла в районе Морозовска 24 июня — в тот день трассы в регионе были перекрыты из-за мятежаЧВК «Вагнер».