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МВД начало проверку после жалоб волонтеров на поборы ДПС в день мятежа в Ростове

29 июня 2023, 08:59
Фото: 1MI
Региональное МВД проверит сообщения о поборах сотрудников ДПС в Ростовской области
Региональное МВД проверит сообщения волонтеров о поборах со стороны сотрудников ДПС в Ростовской области, пишут СМИ.

В региональном МВД начали служебную проверку после сообщений волонтеров из Омска о поборах со стороны сотрудников ДПС в Ростовской области. Инциденты с требованием взяток произошла в районе Морозовска 24 июня — в тот день трассы в регионе были перекрыты из-за мятежаЧВК «Вагнер».

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«Назначена служебная проверка, проведение которой поручено оперативно-розыскной части собственной безопасности», — заявили в МВД Ростовской области ТАСС.

Напомним, волонтеры из Омска везли гуманитарную помощь на Донбасс. Взятку в размере двух тысяч рублей у них просили за проезд по перекрытым трасса для сокращения маршрута движения.

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