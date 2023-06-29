На 13,4 млрд рублей увеличились расходы областного бюджета на текущий год

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Председатель донского парламента отметил, что практически все вопросы вынесенные на повестку дня в той или иной степени затронут региональный бюджет. Речь пойдет как об исполнении бюджета на 2022 год, так и о корректировках проекта областного закона о бюджете на 2023–2025 годы.
— В этом году мы второй раз корректируем областной бюджет. Добавляется 13,4 млрд рублей расходов. Все они напрямую связаны с главными задачами развития региона. Середина года — самое время провести инвентаризацию расходов первого полугодия и увидеть скорректированные задачи до конца года. Поэтому внесение изменений в бюджет сегодня как никогда актуальны, — сказал Александр Ищенко.
Согласно корректировкам донских депутатов, дополнительный объем будет направлен на образование и составит 2,4 млрд рублей. По просьбе парламентариев от фракции «Единая Россия», обратившихся за помощью к губернатору, пересмотрено и количество средств, выделенных на замену учебников для первых, пятых и десятых классов, а также по 2-3 учебника разных дисциплин во всех остальных уровнях школьного образования. Ранее эта цифра составляла 930,8 млн рублей, теперь на эти нужды потратят 1,5 млрд. Стоит напомнить, что в течение четырех лет (с 2023 по 2026 год) в донских школах предстоит заменить все школьные учебники для всех ступеней общего образования (с 1 по 11 класс).
Продолжится реконструкция и капитальный ремонт школ и детских садов в регионе. Так 27,7 млн рублей будет потрачено на замен кровли Базковской средней школы в Шолоховском районе, 15 млн потратят на капитальный ремонт Мигулинской средней школы Верхнедонского района, в 67,6 млн обойдется строительство школы в Аксае, а в хуторе Красный Крым Мясниковского района появится модульное здание начальной школы, которое обойдется бюджету в 658,1 млн рублей.
Дополнительно 144,4 миллиона рублей выделено на строительство здания школы на 200 мест в ст. Красноярская Цимлянского района и детского сада в Новочеркасске, 92,5 млн рублей добавляется на строительство детского сада в Цимлянском районе и 278,2 млн рублей идут на оснащение 7 образовательных организаций после строительства и проведения капитальных ремонтов. 64,7 млн рублей будт направлено на оснащение второго модульного здания школы на 400 мест в мкр. Суворовский.
На сферу ЖКХ направляется 3,7 млрд рублей. Основная часть будет потрачена на строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализационного хозяйства в частности в городе Шахты. На капитальный ремонт водовода в Зернограде будут добавлены 395 млн рублей в 2023 году. А всего до конца 2024 года на ремонт этого объекта, с учетом средств областного и местного бюджетов, планируется израсходовать 663 млн рублей.
Как пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, каждый из этих вопросов был поставлен избирателями и донские парламентарии свои обязательства выполняют.
Изменения в областном законе о бюджете на 2023–2025 годы прокомментировала и министр финансов Ростовской области Лилия Федотова. Она отметила, что поправки связаны с дополнительным поступлением средств из федерального бюджета.
— Поправки значительные. Расходы областного бюджета мы увеличили более чем на 13 млрд рублей. А если сравнить с первоначальным бюджетом, который мы принимали еще в декабре прошлого года, то расходы у нас выросли на 40 млрд рублей. Прежде всего, мы получили средства из федерального бюджета. Это целевые деньги, которые направлены на социальную поддержку граждан, вынуждено покинувших Украину, на их проживание в пунктах временного размещения и на медицинское обслуживание военнослужащих, — поделилась Лилия Федотова.
В свою очередь председатель Законодательного Собрания РО Александр Ищенко напомнил, что в целом бюджет области увеличился до 332,7 млрд рублей в расходной части. И подчеркнул, что это скорее всего не последние изменения.