На 13,4 млрд рублей увеличились расходы областного бюджета на текущий год

Дополнительно 144,4 миллиона рублей выделено на строительство здания школы на 200 мест в ст. Красноярская Цимлянского района и детского сада в Новочеркасске, 92,5 млн рублей добавляется на строительство детского сада в Цимлянском районе и 278,2 млн рублей идут на оснащение 7 образовательных организаций после строительства и проведения капитальных ремонтов. 64,7 млн рублей будт направлено на оснащение второго модульного здания школы на 400 мест в мкр. Суворовский.

На сферу ЖКХ направляется 3,7 млрд рублей. Основная часть будет потрачена на строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализационного хозяйства в частности в городе Шахты. На капитальный ремонт водовода в Зернограде будут добавлены 395 млн рублей в 2023 году. А всего до конца 2024 года на ремонт этого объекта, с учетом средств областного и местного бюджетов, планируется израсходовать 663 млн рублей.