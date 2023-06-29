На российском рынке появился кросс-универсал Dongfeng Aeolus Yixuan GS

Aeolus Yixuan GS является близким родственником седана Dongfeng Shine Max, который недавно появился на рынке России. Габариты универсала составляют 4610 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1600 мм в высоту, а колесная база равна 2680 мм, пишут iz.ru.