На российском рынке появился кросс-универсал Dongfeng Aeolus Yixuan GS

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Aeolus Yixuan GS является близким родственником седана Dongfeng Shine Max, который недавно появился на рынке России. Габариты универсала составляют 4610 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1600 мм в высоту, а колесная база равна 2680 мм, пишут iz.ru.
Модель оснащена 125-сильным полуторалитровым атмосферным двигателем, работающим в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Максимальная скорость автомобиля Dongfeng составляет 165 км/ч.
Интерьер универсала отделан экокожей. Кроме того, в списке опций покупатель может выбрать мультируль, камеру заднего вида, панорамную крышу, 13-дюймовый дисплей системы мультимедиа, а также ABS, климат-контроль и круиз-контроль.