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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

На российском рынке появился кросс-универсал Dongfeng Aeolus Yixuan GS

29 июня 2023, 13:31
Как сообщает Autonews.ru 29 июня, китайский кросс-универсал Dongfeng Aeolus Yixuan GS стал доступен в салонах российских автодилеров. Цена на этот автомобиль начинается от 2,15 миллионов рублей.

Aeolus Yixuan GS является близким родственником седана Dongfeng Shine Max, который недавно появился на рынке России. Габариты универсала составляют 4610 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1600 мм в высоту, а колесная база равна 2680 мм, пишут iz.ru.

Модель оснащена 125-сильным полуторалитровым атмосферным двигателем, работающим в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Максимальная скорость автомобиля Dongfeng составляет 165 км/ч.

Интерьер универсала отделан экокожей. Кроме того, в списке опций покупатель может выбрать мультируль, камеру заднего вида, панорамную крышу, 13-дюймовый дисплей системы мультимедиа, а также ABS, климат-контроль и круиз-контроль.

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