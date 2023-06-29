Новый предмет в российских школах: «Основа безопасности и защита Родины»

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Об этом сообщила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ, Анна Тимофеева, 29 июня.
Создается рабочая группа, которая будет ответственна за разработку новой учебной федеральной программы. В работе над программой будут участвовать представители Министерства обороны и МЧС, учитывая важность и сложность этой задачи, как отметила Тимофеева в ходе выступления на круглом столе в Госдуме, пишут iz.ru.
Кроме того, параллельно будет проводиться работа над учебниками для данного предмета, как сообщает «Газета.Ru».