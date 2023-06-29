rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Новый предмет в российских школах: «Основа безопасности и защита Родины»

29 июня 2023, 13:34
С нового учебного года с 1 сентября 2024 года в российских школах появится новый предмет под названием «Основа безопасности и защита Родины».

Об этом сообщила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ, Анна Тимофеева, 29 июня.

Создается рабочая группа, которая будет ответственна за разработку новой учебной федеральной программы. В работе над программой будут участвовать представители Министерства обороны и МЧС, учитывая важность и сложность этой задачи, как отметила Тимофеева в ходе выступления на круглом столе в Госдуме, пишут iz.ru.

Кроме того, параллельно будет проводиться работа над учебниками для данного предмета, как сообщает «Газета.Ru».

Подпишитесь
В Ростове закрытый аэропорт ищет сотрудников, а в Шахтах погиб стрелок-пироман
Сегодня, 15:33
В полиции Ростова отчитались о действиях в день военного мятежа 24 июня
Сегодня, 15:16
В Гидрометцентре рассказали, когда завершатся ливни в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:04
В Ростове рассказали, сколько оружия сдали бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа
Сегодня, 16:16
Стали известны подробности стрельбы и пожара в Шахтах 29 июня
Сегодня, 14:22
Власти рассказали, почему не ввели режим КТО во время мятежа в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:18