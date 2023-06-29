Новый предмет в российских школах: «Основа безопасности и защита Родины»

Создается рабочая группа, которая будет ответственна за разработку новой учебной федеральной программы. В работе над программой будут участвовать представители Министерства обороны и МЧС, учитывая важность и сложность этой задачи, как отметила Тимофеева в ходе выступления на круглом столе в Госдуме, пишут iz.ru.