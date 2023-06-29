Обновленный офис Альфа-Банка заработал в Таганроге

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Phygital — формат, сочетающий в себе цифровые и физические каналы изначально предполагает свободную планировку офиса, которая больше напоминает не отделение банка, а коворкинг или уютное кафе, где каждый клиент может разместиться в удобном мягком кресле за круглым столиком и выпить чашку кофе.
В новом офисе на Дзержинского, 1 вы также не увидите стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а ваше внимание не будет отвлекаться на навязчивые рекламные плакаты.
Как отмечает региональный Управляющий Альфа-Банком в Ростовской области Антон Бутенко, Альфа-Банк на протяжении долгих лет старается быть для своих клиентов надежным партнером.
— Наш офис в Таганроге мы открыли в 2013 году. На протяжении 10 лет Альфа-Банк регулярно оказывает населению различные финансовые услуги, выступая в качестве надежного партнера. Мы уверены, что жители Таганрога по достоинству оценят новый формат отделения, современные банковские технологии, а также высокие стандарты обслуживания, отличающие Альфу. Традиционно для жителей региона в обновленном офисе также доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с супер- кэшбэком и легендарная кредитная карта, а предпринимателей ждут гибкие тарифы и индивидуальные кредитные предложения, — пояснил Антон Бутенко.
Добавим, что обновленный офис органично встроился в городское пространство центра города, формируя тренды современной урбанистики, а его пропускная способность составляет до 100 клиентов в день.
Офис Альфа-Банка расположен по адресу: г. Таганрог, улица Дзержинского, д. 1.
время работы с физлицами: пн. — пт.: 09:00 — 20:00, сб. 10:00 — 18:00, вс.: выходной.
время работы с юрлицами: пн. — пт.: 09:00 — 18:00, сб., вс.: выходной.
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