Обновленный офис Альфа-Банка заработал в Таганроге

— Наш офис в Таганроге мы открыли в 2013 году. На протяжении 10 лет Альфа-Банк регулярно оказывает населению различные финансовые услуги, выступая в качестве надежного партнера. Мы уверены, что жители Таганрога по достоинству оценят новый формат отделения, современные банковские технологии, а также высокие стандарты обслуживания, отличающие Альфу. Традиционно для жителей региона в обновленном офисе также доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с супер- кэшбэком и легендарная кредитная карта, а предпринимателей ждут гибкие тарифы и индивидуальные кредитные предложения, — пояснил Антон Бутенко.