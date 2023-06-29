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Огромная ветка рухнула на мужчину в центре Ростова-на-Дону днем 28 июня

29 июня 2023, 05:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на проспекте Ворошиловский большая ветка упала на прохожего, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что прибывшие медики забрали пострадавшего для оказания помощи. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Горожане сообщили, что падение произошло в 16-30 на проезжую часть и тротуар. При этом в комментариях некоторые пользователи усомнились, что ветка рухнула на мужчину.

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Ранее обрушившееся дерево проломило крышу жилого дома в Ростове на Шаумяна. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого упавшее дерево раздавило автомобиль в Ростове-на-Дону.

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