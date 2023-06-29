Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Очевидцы рассказали, что прибывшие медики забрали пострадавшего для оказания помощи. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Горожане сообщили, что падение произошло в 16-30 на проезжую часть и тротуар. При этом в комментариях некоторые пользователи усомнились, что ветка рухнула на мужчину.
Ранее обрушившееся дерево проломило крышу жилого дома в Ростове на Шаумяна. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого упавшее дерево раздавило автомобиль в Ростове-на-Дону.