Опасные и смешные: в Wink стартует криминальная комедия «Макс и Гусь»

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Видеосервис также представил трейлер и постер проекта. Снятая компаниями «Вселенная Кино» и «Ящер Пикчерс» увлекательная 7-серийная история войдет в линейку Wink Originals. Режиссер сериала — Денис Павлов («Экипаж 314»), сценаристы — Вадим Валиуллин («Зёма 3. Новогодний замес») и Тимур Левченко («Полярный», «Мур-Мур», «Уволить Жору»).
«Макс и Гусь» представляет собой спин-офф популярного сериала «Зёма 3», тоже снятого в жанре комедии. В новом проекте, являющем собой синтез криминальных твистов, драматических ситуаций и легкого пацанского юмора, заняты известные актеры: Павел Прилучный, Наташа Бардо, Глеб Калюжный, Настасья Самбурская, Дмитрий Чеботарев, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан, Владимир Епифанцев, Михаил Горевой, Сергей Гинзбург и другие. Кстати, «Макс и Гусь» оказался самым скандальным сериалом на просмотре конкурсной программы фестиваля «Пилот».
Макс (Никита Кологривый) — антагонист главного героя Зёмы (сериал «Зёма 3»), здесь это яркий, харизматичный персонаж с отрицательным обаянием. Спин-офф «Макс и Гусь» расскажет его историю, которая началась, когда Макс еще был рядовым каппером (тем, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе), а затем постепенно превратился в крутого воротилу, регулирующего криминальный бизнес — наркотрафик, игровые клубы и подпольную букмекерскую контору. Романтическая линия Макса и Снегурки (Наташа Бардо), начатая в полнометражном фильме «Зёма 3. Новогодний замес», получит новое продолжение в сериале, как и история казавшейся нерушимой дружбы Макса и Гуся (Владимир Карпук). На сцену выйдет еще один друг Макса, брутальный владелец главного боксерского клуба Пензы (его роль исполнил Павел Прилучный).
— Сериал «Макс и Гусь» по своему масштабу, профессиональному исполнению и по потенциалу и масштабу конфликтов — абсолютно новый проект, — считает генеральный продюсер сериала Андрей Шишканов.- Мы попытались расширить вселенную «Зёмы» новой криминальной комедией в духе самых успешных проектов жанра. Топовые российские актеры, великолепная режиссерская и операторская работы, накал конфликтов, прекрасная игра всех актеров без исключения, огромное количество юмора — все это не только поможет сохранить уже сформировавшуюся аудиторию поклонников вселенной «Зёмы», но и привлечет внимание остальных любителей качественных криминальных комедий.
— Когда мы делали сериал «Зёма 3» (ставший впоследствии интернет-хитом), уже было очевидно, что Макс и Гусь заслуживают отдельной истории, — продолжает генеральный продюсер проекта Дмитрий Щербанов. — Сначала мы опробовали эту идею в фильме «Зёма 3. Новогодний замес», а теперь выпускаем полноценный спин-офф. Очень рассчитываю, что этот проект будет высоко оценен зрителями, тем более, что мы уже задумали продолжение, так что у этой киновселенной большой потенциал.
О сериале «Макс и Гусь»
Производство: «Вселенная Кино», «Ящер Пикчерс»
Жанр: комедия, экшн
Количество эпизодов: 7 по 30 минут
Премьера: 20 июля 2023
Видеосервис: Wink
Генеральные продюсеры: Андрей Шишканов, Дмитрий Щербанов, Денис Рябцев
Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим
Режиссер-постановщик: Денис Павлов
Автор идеи: Вадим Валиуллин
Авторы сценария: Вадим Валиуллин, Денис Павлов, Тимур Левченко, Юлия Абрамчик
В ролях: Никита Кологривый, Владимир Карпук, Наталья Бардо, Дмитрий Богдан, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Снежана Самохина, Сергей Гинзбург и другие.
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