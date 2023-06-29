Опасные и смешные: в Wink стартует криминальная комедия «Макс и Гусь»

Макс (Никита Кологривый) — антагонист главного героя Зёмы (сериал «Зёма 3»), здесь это яркий, харизматичный персонаж с отрицательным обаянием. Спин-офф «Макс и Гусь» расскажет его историю, которая началась, когда Макс еще был рядовым каппером (тем, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе), а затем постепенно превратился в крутого воротилу, регулирующего криминальный бизнес — наркотрафик, игровые клубы и подпольную букмекерскую контору. Романтическая линия Макса и Снегурки (Наташа Бардо), начатая в полнометражном фильме «Зёма 3. Новогодний замес», получит новое продолжение в сериале, как и история казавшейся нерушимой дружбы Макса и Гуся (Владимир Карпук). На сцену выйдет еще один друг Макса, брутальный владелец главного боксерского клуба Пензы (его роль исполнил Павел Прилучный).