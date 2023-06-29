Власти Ростовской области озаботились вакцинацией животных против бешенства. Для предотвращения заноса и распространения бешенства ветеринары в регионе ведут масштабную работу. С начала года они привили более 210 тысяч животных, среди них 91 тысяча собак, 17,5 тысячи кошек и 102 тысячи голов рогатого скота.