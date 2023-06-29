Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Власти Ростовской области озаботились вакцинацией животных против бешенства. Для предотвращения заноса и распространения бешенства ветеринары в регионе ведут масштабную работу. С начала года они привили более 210 тысяч животных, среди них 91 тысяча собак, 17,5 тысячи кошек и 102 тысячи голов рогатого скота.
Вакцинируют и диких плотоядных животных. Для них в охотничьих угодьях раскладывают приманки с вакциной против бешенства.
Чиновники заверяют, что благодаря вакцинации в области зафиксирована устойчивая тенденция к улучшению обстановки по заболеваемости бешенством. Так, с начала года в регионе зафиксирован лишь один случай бешенства.
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