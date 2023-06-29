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Почти сто тысяч собак привили от бешенства в Ростовской области

29 июня 2023, 07:58
Фото: Midjourney
Почти сто тысяч собак и 17 тысяч кошек привили от бешенства в Ростовской области
Почти сто тысяч собак и 17 тысяч кошек привили от бешенства в Ростовской области, рассказали в правительстве региона.

Власти Ростовской области озаботились вакцинацией животных против бешенства. Для предотвращения заноса и распространения бешенства ветеринары в регионе ведут масштабную работу. С начала года они привили более 210 тысяч животных, среди них 91 тысяча собак, 17,5 тысячи кошек и 102 тысячи голов рогатого скота.

Вакцинируют и диких плотоядных животных. Для них в охотничьих угодьях раскладывают приманки с вакциной против бешенства.

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Чиновники заверяют, что благодаря вакцинации в области зафиксирована устойчивая тенденция к улучшению обстановки по заболеваемости бешенством. Так, с начала года в регионе зафиксирован лишь один случай бешенства.

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