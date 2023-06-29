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Поезда из Азова в Ростов-на-Дону будут ходить по новому расписанию с 4 июля

29 июня 2023, 07:07
Фото: 1MI
Поезда из Азова в Ростов-на-Дону будут ходить по новому расписанию с 4 июля
Поезда, которые курсируют по направлению из Азова в Ростов-на-Дону, будут ездить по новому расписанию с 4 июля, сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Теперь состав будет отправляться со станции Азов в 20.57, сейчас он начинает путь в 20.55. Поезда прибудут в Ростов в 21.56 вместо 21.54.

Из Ростова в Ейск с 10 июня до 30 сентября будут ходить сезонные электрички
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Кроме того, поменяется расписание электричек «Ростов — Орловка-Кубанская». Он теперь будет прибывать на конечную станцию в 17.30. Причиной является то, что на этом маршруте появится новая остановка.

Ранее стало известно, что из Ростова в Ейск до 30 сентября будут ходить сезонные электрички. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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