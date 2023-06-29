Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Теперь состав будет отправляться со станции Азов в 20.57, сейчас он начинает путь в 20.55. Поезда прибудут в Ростов в 21.56 вместо 21.54.
Кроме того, поменяется расписание электричек «Ростов — Орловка-Кубанская». Он теперь будет прибывать на конечную станцию в 17.30. Причиной является то, что на этом маршруте появится новая остановка.
Ранее стало известно, что из Ростова в Ейск до 30 сентября будут ходить сезонные электрички. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.