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Поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня

29 июня 2023, 13:21
Фото: 1MI
В Сети появились видео затопления поликлиники №42 на ЗЖМ Ростова
В Ростове после ливня затопило поликлинику на улице Ерёменко, видео поделился Telegram-канал.

Telegram-канал «Это Ростов» в четверг, 29 июня, поделился видео читателей, посетивших поликлинику на улице Ерёменко, 31А/30А. Из-за прошедшего ливня уровень воды в помещениях поликлиники достиг пары сантиметров, на видео видно, как медсестры собирают воду в ведра с помощью совков, однако меньше ее не становится из-за обильного ливня.

В Сети появились видео затопления поликлиники №42 на ЗЖМ Ростова
Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

Какая обстановка в настоящий момент в поликлинике №42 неизвестно, данные о последствиях непогоды будут уточняться.

«Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, поликлиника на Западном живи», — пошутили ростовчане.

Ранее в Ростове во время ливня 27 июня затопило несколько автомобилей.

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