Поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Telegram-канал «Это Ростов» в четверг, 29 июня, поделился видео читателей, посетивших поликлинику на улице Ерёменко, 31А/30А. Из-за прошедшего ливня уровень воды в помещениях поликлиники достиг пары сантиметров, на видео видно, как медсестры собирают воду в ведра с помощью совков, однако меньше ее не становится из-за обильного ливня.
Какая обстановка в настоящий момент в поликлинике №42 неизвестно, данные о последствиях непогоды будут уточняться.
«Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, поликлиника на Западном живи», — пошутили ростовчане.
Ранее в Ростове во время ливня 27 июня затопило несколько автомобилей.