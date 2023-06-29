Поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня

Telegram-канал «Это Ростов» в четверг, 29 июня, поделился видео читателей, посетивших поликлинику на улице Ерёменко, 31А/30А. Из-за прошедшего ливня уровень воды в помещениях поликлиники достиг пары сантиметров, на видео видно, как медсестры собирают воду в ведра с помощью совков, однако меньше ее не становится из-за обильного ливня.