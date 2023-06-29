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Полиция рассказала, что произошло во время стрельбы и пожара в Шахтах днем 29 июня

29 июня 2023, 13:13
Фото: 1MI
Полиция рассказала, что произошло во время стрельбы и пожара в Шахтах днем 29 июня
Житель Шахт вышел на балкон своей квартиры и несколько раз выстрелил в воздух, сообщили в региональном УМВД.

Первоначально горожане обратились в полицию, так как услышали звуки выстрелов. Стрелком оказался 45-летний мужчина, у которого при себе было оружие кустарного производства.

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После стрельбы он поджег собственную квартиру и попытался скрыться, не реагируя на требования полицейских. В ходе этих событий стрелок погиб, а прибывшие медики констатировали его смерть.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств», — прокомментировали в полиции.

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