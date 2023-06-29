Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Первоначально горожане обратились в полицию, так как услышали звуки выстрелов. Стрелком оказался 45-летний мужчина, у которого при себе было оружие кустарного производства.
После стрельбы он поджег собственную квартиру и попытался скрыться, не реагируя на требования полицейских. В ходе этих событий стрелок погиб, а прибывшие медики констатировали его смерть.
«На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств», — прокомментировали в полиции.