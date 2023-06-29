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Потерявшая в ДТП ногу пенсионерка из Ростова не может добиться выплаты от перевозчика

29 июня 2023, 06:24
Фото: 1MI
Перевозчик не хочет платить компенсацию пенсионерке в Ростове за ампутированную ногу
Ростовская пенсионерка пострадала в результате ДТП с автобусом, ей ампутировали ногу, однако перевозчик отказывается выплачивать ей компенсацию, так как считает сумму чересчур большой, пишет Don Mash.

Пенсионерка из Ростова Любовь Демичева лишилась ноги после ДТП с участием автобуса №77. Транспортное средство шло на обгон и переехало женщину. Ростовчанка проходила долгое лечение, сейчас она нуждается в дорогом протезе ноги, он стоит около миллиона рублей.

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Автобус №77 принадлежит транспортной компании «АТП-5». Ростовчанка через суд потребовала компенсацию, деньги необходимы ей для дальнейшего лечения в Петербурге. Суд решил взыскать с перевозчика лишь 300 тысяч рублей. Однако и эта сумма показалась «АТП-5» большой. Компания подала апелляцию в надежде снизить компенсацию.

В самой «АТП-5» судебные тяжбы с пенсионеркой комментировать отказались.

Ранее огромная ветка рухнула на мужчину в центре Ростова-на-Дону.

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