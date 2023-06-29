Автобус №77 принадлежит транспортной компании «АТП-5». Ростовчанка через суд потребовала компенсацию, деньги необходимы ей для дальнейшего лечения в Петербурге. Суд решил взыскать с перевозчика лишь 300 тысяч рублей. Однако и эта сумма показалась «АТП-5» большой. Компания подала апелляцию в надежде снизить компенсацию.