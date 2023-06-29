Появились первые кадры с места резни возле ТЦ «Талер» в Ростове-на-Дону

Posted 29 июня 2023, 06:06
Published 29 июня 2023, 06:06
Modified 29 июня 2023, 06:13
Updated 29 июня 2023, 06:13
Ранее очевидцы рассказали о произошедшем конфликте возле торгового центра «Талер», а позже поступил комментарий от регионального УМВД. В полиции сообщили, что задержали 16-летнего подростка, ударившего человека ножом.
В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. На опубликованном в Интернете ролике видно большое количество людей в районе происшествия, а также сотрудников полиции.
«Ростовчанин был задержан прибывшим на место нарядом. Полицейские доставили несовершеннолетнего в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — прокомментировали в УМВД.