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Posted 29 июня 2023, 06:06

Published 29 июня 2023, 06:06

Modified 29 июня 2023, 06:13

Updated 29 июня 2023, 06:13

Появились первые кадры с места резни возле ТЦ «Талер» в Ростове-на-Дону

Появились первые кадры с места резни возле ТЦ «Талер» в Ростове-на-Дону

29 июня 2023, 06:06
Фото: 1MI.
В Интернете опубликовали видео с улицы, где 16-летний парень ударил человека ножом в Ростове-на-Дону, ролик появился в соцсети «ВКонтакте».

Ранее очевидцы рассказали о произошедшем конфликте возле торгового центра «Талер», а позже поступил комментарий от регионального УМВД. В полиции сообщили, что задержали 16-летнего подростка, ударившего человека ножом.

Неизвестный кинулся с ножом и электрошокером на людей рядом с ТЦ «Талер» в Ростове
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В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. На опубликованном в Интернете ролике видно большое количество людей в районе происшествия, а также сотрудников полиции.

«Ростовчанин был задержан прибывшим на место нарядом. Полицейские доставили несовершеннолетнего в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — прокомментировали в УМВД.

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