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Published Сегодня, 11:55

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Психолог рассказала, о схемах обмана ростовских секс-работниц

29 июня 2023, 11:55
Фото: rostovgazeta.ru
Психолог рассказала, как проститутки стали массово обманывать ростовчан
Мошенничество в среде незаконных секс-работниц далеко не редкость. Мошенницы требуют предоплату, потом провоцируют конфликт и не приезжают на встречу, сообщила RostovGazeta психолог Ийя Лемман.

По словам психолога, выяснить, кто конкретно обманывает в Ростове обратившихся за услугами секс-работниц мужчин, практически невозможно. Ведь за фотографией красивой девушки, предлагающей интимные услуги, может скрываться кто угодно.

«Как правило, такие мошенницы-проститутки придумывают повод для ссоры, выставляя обратившегося за услугой виноватым. По этой выдуманной причине они и отказываются возвращать предоплату», — отмечает Ийя Лемман.

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Психолог отмечает, что пострадавшие от мошенничества мужчины испытывают тягостные эмоции.

«В моей практике был даже случаи, когда мужчина обратился за психологической помощью, не понимая, что делать в этой ситуации. А что тут уже сделать? Я посоветовала обратиться на сайт, где шла переписка с мошенницей, и потребовать, чтобы ее заблокировали. Но мужчина не захотел светить свои данные. Поэтому подобное мошенничество и процветает», — говорит собеседница.

Ранее RostovGazeta сообщала, как телефонные мошенники обманывают ростовчан.

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