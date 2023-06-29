Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
По словам психолога, выяснить, кто конкретно обманывает в Ростове обратившихся за услугами секс-работниц мужчин, практически невозможно. Ведь за фотографией красивой девушки, предлагающей интимные услуги, может скрываться кто угодно.
«Как правило, такие мошенницы-проститутки придумывают повод для ссоры, выставляя обратившегося за услугой виноватым. По этой выдуманной причине они и отказываются возвращать предоплату», — отмечает Ийя Лемман.
Психолог отмечает, что пострадавшие от мошенничества мужчины испытывают тягостные эмоции.
«В моей практике был даже случаи, когда мужчина обратился за психологической помощью, не понимая, что делать в этой ситуации. А что тут уже сделать? Я посоветовала обратиться на сайт, где шла переписка с мошенницей, и потребовать, чтобы ее заблокировали. Но мужчина не захотел светить свои данные. Поэтому подобное мошенничество и процветает», — говорит собеседница.
Ранее RostovGazeta сообщала, как телефонные мошенники обманывают ростовчан.