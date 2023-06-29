«В моей практике был даже случаи, когда мужчина обратился за психологической помощью, не понимая, что делать в этой ситуации. А что тут уже сделать? Я посоветовала обратиться на сайт, где шла переписка с мошенницей, и потребовать, чтобы ее заблокировали. Но мужчина не захотел светить свои данные. Поэтому подобное мошенничество и процветает», — говорит собеседница.