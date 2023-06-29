РЭО объявил номинации «Зеленой премии» 2023 года

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Это «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты», а также специальная закрытая номинация «Регионы России».
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, конкурс «Зеленая премия» является ежегодным событием для сферы обращения с отходами, а также для тех, кто неравнодушен к экологической ситуации в нашей стране. Об этом пишет gorod55.ru.
«В рамках популяризации принципов экономики замкнутого цикла „Зеленая премия“ стала необходимым элементом экопросветительского направления реформы обращения с отходами», — добавил Буцаев.
Оргкомитет конкурса отмечает, что к участию в номинации «Образовательные проекты» приглашаются высшие учебные заведения, колледжи, школы и учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные организации, поддерживающие идеологию осознанного потребления и формирование новой модели поведения в плане правильного обращения с ТКО.
Номинация «Культурные и медийные проекты» подойдет для арт-кураторов, художников, артистов, блогеров, журналистов, медиапроектов и частных лиц, внесших вклад в создание новой модели поведения в обществе. Также к участию приглашаются лидеры общественного мнения, редакции изданий, создатели выставочных проектов, авторы документальных и художественных фильмов, рекламы, просветительских новых медиа.
В номинации «Инициативы отраслевых компаний» примут участие просветительские проекты, мероприятия и экоинициативы, реализованные региональными операторами, утилизаторами, переработчиками и иными специализированными компаниями в отрасли обращения с ТКО.
А номинация «Общественные и волонтерские проекты» предназначена для общественных и волонтерских организаций, НКО, экоклубов и частных лиц — эколидеров и энтузиастов.
Как отметил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, в закрытой номинации «Регионы России» жюри оценит субъекты РФ с точки зрения их вклада в области обращения с ТКО.
Проекты крупных компаний, направленные на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО, будут рассмотрены в номинации «Корпоративные проекты».
Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться с 1 июля и продолжится до 1 октября. Форма заявки на участие будет активирована на сайте премии. Церемония награждения победителей «Зеленой премии» пройдет в торжественной обстановке в декабре.