РЭО: Россия и Беларусь создадут завод по утилизации шин в Воронежской области

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, сотрудничество с партнерами из союзного государства продолжается. В рамках форума стороны заключили соглашение о взаимодействии в сфере обращения с вторсырьем. Речь идет в том числе о переработке отработанных покрышек и резинотехнических изделий. Реализация совместных проектов будет осуществляться согласно принципам экономики замкнутого цикла, которые предполагают максимальное вовлечение в новое производство вторичных материальных ресурсов (ВМР).