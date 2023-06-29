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РЭО: Россия и Беларусь создадут завод по утилизации шин в Воронежской области

29 июня 2023, 09:40
Фото: 1MI
В рамках международного партнерства в области переработки отходов ППК «Российский экологический оператор» договорилась о сотрудничестве с белорусскими предприятиями «Экологическая инициатива» и «БелинжинирингстройИнвест». Договор предполагает создание объекта по утилизации шин в Воронежской области.

Подписание документа состоялось на X Форуме регионов России и Беларуси. При заключении договора присутствовала председатель СФ РФ Валентина Матвиенко.

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, сотрудничество с партнерами из союзного государства продолжается. В рамках форума стороны заключили соглашение о взаимодействии в сфере обращения с вторсырьем. Речь идет в том числе о переработке отработанных покрышек и резинотехнических изделий. Реализация совместных проектов будет осуществляться согласно принципам экономики замкнутого цикла, которые предполагают максимальное вовлечение в новое производство вторичных материальных ресурсов (ВМР).

В рамках соглашения ППК «РЭО» предусматривает возможность поддержки инвестпроектов по обращению с ВМР, что согласуется с целями федпроекта «Экономика замкнутого цикла». В числе таких мер — проект по созданию предприятия по утилизации шин, которое будет расположено в особой экономической зоне промышленно-производственного типа на территории Воронежской области. Реализация проекта оценивается в 854 миллиона рублей.

По словам замгендиректора по инвестиционному развитию ППК «РЭО» Сергея Королева, взаимодействие сторон предполагает прежде всего всестороннее развитие культуры ответственного обращения с ВМР и стимулирование использования ВМР.

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