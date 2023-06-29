Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Жители Ростова пожаловались на мертвую рыбу, плавающую в реке Дон рядом с Зеленым островом. Горожане говорят, что рыба относится к осетровым. К берегу ее прибивает уже в разлагающемся состоянии.
Также отмечается, что никаких механических повреждений на ней не найдено. Ростовчане предполагают, что рыба погибла, отравившись чем-то в воде.
Власти Ростова и надзорные органы ситуацию пока никак не комментировали.
Напомним, на днях пляж на Зеленом острове открыли для купания. Специалисты утверждают, что взяли там пробы воды в реке. Результаты исследований якобы показали, что вода безопасна.