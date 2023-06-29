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Ростовчане сообщили о мертвой рыбе в реке Дон на пляже Зеленого острова

29 июня 2023, 10:58
Фото: 1MI
Жители Ростова жалуются на дохлую рыбу в воде рядом с Зеленым островом,
Жители Ростова жалуются на дохлую рыбу в воде рядом с Зеленым островом, фото с ней они публикуют в социальных сетях.

Жители Ростова пожаловались на мертвую рыбу, плавающую в реке Дон рядом с Зеленым островом. Горожане говорят, что рыба относится к осетровым. К берегу ее прибивает уже в разлагающемся состоянии.

Также отмечается, что никаких механических повреждений на ней не найдено. Ростовчане предполагают, что рыба погибла, отравившись чем-то в воде.

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Власти Ростова и надзорные органы ситуацию пока никак не комментировали.

Напомним, на днях пляж на Зеленом острове открыли для купания. Специалисты утверждают, что взяли там пробы воды в реке. Результаты исследований якобы показали, что вода безопасна.

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