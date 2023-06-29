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Ростовчанин Дибров не видится с дочерью, чтобы его не обвинили в предательстве России

29 июня 2023, 10:17
Фото: Соцсети Полины Дибровой
Дмитрий Дибров с женой Полиной и сыновьями
Уроженец Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров не общается с дочкой и внучкой, живущими во Франции, пишут СМИ.

Дочь уроженца Ростова Дмитрия Диброва Лада долгое время живет в Париже. Четыре года назад у нее родилась дочь Мия. Однако с внучкой именитый журналист видится не часто.

Прямые рейсы из России в Париж отменили. Однако и лететь с пересадками во Францию телеведущий отказывается. Он переживает, что за поездки туда его будут считать предателем России.

«Чтобы потом все, как один, писали: „А он, … продался?“. Нет уж, не надо.», — приводит слова Диброва Ruposters.

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Журналист добавляет, что сейчас видит внучку только на фотографиях и считает, что она очень на него похожа. Также он уверен, что девочка будет патриотом, так как у нее есть «казачья кровь» Диброва.

Ранее ростовчанин Дибров рассказал, чем занимается после увольнения из передачи «Кто хочет стать миллионером?».

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