Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Дочь уроженца Ростова Дмитрия Диброва Лада долгое время живет в Париже. Четыре года назад у нее родилась дочь Мия. Однако с внучкой именитый журналист видится не часто.
Прямые рейсы из России в Париж отменили. Однако и лететь с пересадками во Францию телеведущий отказывается. Он переживает, что за поездки туда его будут считать предателем России.
«Чтобы потом все, как один, писали: „А он, … продался?“. Нет уж, не надо.», — приводит слова Диброва Ruposters.
Журналист добавляет, что сейчас видит внучку только на фотографиях и считает, что она очень на него похожа. Также он уверен, что девочка будет патриотом, так как у нее есть «казачья кровь» Диброва.
Ранее ростовчанин Дибров рассказал, чем занимается после увольнения из передачи «Кто хочет стать миллионером?».