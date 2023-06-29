Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
По словам мужчины, боеприпас лежал в траве рядом с Восточным шоссе. Что именно там делал житель региона и как нашел гранату, он решил не раскрывать.
Ростовчанин также записал видео и показал лежащий черный пакет на земле, в котором, по его словам, находилась опасная находка. Однако показывать гранату в ролике он не стал.
Поэтому не исключено, что это заявление может быть фейком. Сам мужчина говорит, что вызвал сотрудников полиции.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области у пенсионера нашли нелегальный склад с оружием и патронами.