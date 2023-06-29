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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

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Ростовчанин заявил, что нашел гранату у дороги на Восточном шоссе

29 июня 2023, 13:03
Фото: 1MI
Ростовчанин заявил, что нашел гранату возле трассы
Житель Ростова-на-Дону возле трассы обнаружил гранату, сообщил он в Telegram.

По словам мужчины, боеприпас лежал в траве рядом с Восточным шоссе. Что именно там делал житель региона и как нашел гранату, он решил не раскрывать.

Ростовчанин также записал видео и показал лежащий черный пакет на земле, в котором, по его словам, находилась опасная находка. Однако показывать гранату в ролике он не стал.

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Поэтому не исключено, что это заявление может быть фейком. Сам мужчина говорит, что вызвал сотрудников полиции.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области у пенсионера нашли нелегальный склад с оружием и патронами.

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