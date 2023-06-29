Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Сотрудники ФСБ пресекли мошенническую деятельность жительницы Ростовской области. Женщина на протяжении нескольких лет вводила в заблуждение мигрантов, обещая им, что поможет незаконным путем оформить гражданство России.
От одного из жителей Азербайджана ростовчанка, например, получила сто тысяч рублей. Однако после поступления средств переставала выходить с ним на связь.
Сейчас в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее сообщалось, что массовые проверки мигрантов начались в Ростовской области.