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Ростовчанка обещала мигрантам помочь с гражданством, а затем «кидала» на деньги

29 июня 2023, 10:30
Фото: 1MI
Ростовчанка обещала мигрантам помочь с гражданством, а затем "кидала" на деньги
Жительница Ростовской области обещала мигрантам незаконно помочь с оформлением гражданства, а затем, забрав у них деньги, исчезала, рассказали в региональном ФСБ.

Сотрудники ФСБ пресекли мошенническую деятельность жительницы Ростовской области. Женщина на протяжении нескольких лет вводила в заблуждение мигрантов, обещая им, что поможет незаконным путем оформить гражданство России.

От одного из жителей Азербайджана ростовчанка, например, получила сто тысяч рублей. Однако после поступления средств переставала выходить с ним на связь.

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Сейчас в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что массовые проверки мигрантов начались в Ростовской области.

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