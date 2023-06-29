Он заявил, что на нее в банке попытался оформить кредит однофамилец, выдавая себя за родственника. А когда это не вышло, однофамилец попробовал вывести с ее счетов 150 тысяч рублей. Его поймали. Теперь она якобы проходит потерпевшей по этому делу, для чего необходимо проверить состояние ее банковских счетов.