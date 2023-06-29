rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Изображение материала

Ростовчанка рассказала, как при звонке по телефону у нее пытались украсть деньги

29 июня 2023, 07:42
Фото: 1MI
О чем ведут речь по телефону мошенники, пытающиеся украсть деньги с карт в Ростове
Жительница Ростова рассказала корреспонденту RostovGazeta о странном звонке на мобильный телефон, во время которого мошенники попытались украсть у нее деньги.

Ростовчанка Ирина Смирнова [имя изменено по ее просьбе] рассказывает, что позвонивший по телефону представился сотрудником правоохранительных структур.

Он заявил, что на нее в банке попытался оформить кредит однофамилец, выдавая себя за родственника. А когда это не вышло, однофамилец попробовал вывести с ее счетов 150 тысяч рублей. Его поймали. Теперь она якобы проходит потерпевшей по этому делу, для чего необходимо проверить состояние ее банковских счетов.

«Я сразу поняла, что мне звонит мошенник — по его говору, по манере разговора», — отмечает Смирнова.

Мошеннику пришлось 16 раз позвонить ростовчанке, чтобы ее обмануть
Узнать подробнее

Однако прекратить разговор, по словам жительницы Ростова, оказалось совсем непросто. На сброс вызова мошенник продолжал звонить, как минимум, с 15-и разных номеров. Да так, что ростовчанка не успевала блокировать.

Подробнее о том, как телефонные мошенники выстраивают свой разговор с ростовчанами, и что категорически нельзя делать при общении по телефону с незнакомыми людьми — в большом материале RostovGazeta.

Ростовчане пожаловались на мошенников, которые звонят, чтобы украсть деньги
Узнать подробнее
Читайте также:
Инвалида второй группы в Ростове обвинили в краже чужих денег из банкоматаПомощник телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 2 млн рублей, задержанТысячи за лайки: жители в поисках заработка становятся жертвами мошенников в Ростове
#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Эксклюзив#Мошенники#Телефонные мошенники#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дарья Демидова
Подпишитесь
В Ростове области цыгане устроили массовую драку, а хирургов заменили роботом
Вчера, 16:25
Боец «Вагнера» рассказал, почему прибыл в Ростов и остался тут после 24 июня
Вчера, 17:10
WSJ пишет, что Пригожин хотел взять в плен Шойгу во время мятежа в Ростове
Вчера, 15:59
Донские пограничники заподозрили коллег из ДНР в «слабом контроле» за браконьерами
Вчера, 15:29
Стало известно, куда пропали дорогие модульные туалеты в Ростове
Вчера, 18:01
Космический спутник из Ростовской области подал первый сигнал из космоса
Вчера, 14:04