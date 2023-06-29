Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Ростовчанка Ирина Смирнова [имя изменено по ее просьбе] рассказывает, что позвонивший по телефону представился сотрудником правоохранительных структур.
Он заявил, что на нее в банке попытался оформить кредит однофамилец, выдавая себя за родственника. А когда это не вышло, однофамилец попробовал вывести с ее счетов 150 тысяч рублей. Его поймали. Теперь она якобы проходит потерпевшей по этому делу, для чего необходимо проверить состояние ее банковских счетов.
«Я сразу поняла, что мне звонит мошенник — по его говору, по манере разговора», — отмечает Смирнова.
Однако прекратить разговор, по словам жительницы Ростова, оказалось совсем непросто. На сброс вызова мошенник продолжал звонить, как минимум, с 15-и разных номеров. Да так, что ростовчанка не успевала блокировать.
Подробнее о том, как телефонные мошенники выстраивают свой разговор с ростовчанами, и что категорически нельзя делать при общении по телефону с незнакомыми людьми — в большом материале RostovGazeta.