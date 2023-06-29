«Русал» собирается инвестировать за рубежом $4 000 000 000

О конфликте миноритариев в лице СУАЛа и компании известно давно. Однако во время объявления о реализации проекта в Ленинградской области стало известно о подготовке исков к «Русалу» со стороны миноритариев. У En+ и «СУАЛ Партнерс» есть действующее акционерное соглашение, которое регулирует взаимоотношения акционеров, в том числе дивидендную политику. Представители СУАЛа отмечают, что они, в отличие от партнеров, строго соблюдают его положения.