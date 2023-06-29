«Русал» собирается инвестировать за рубежом $4 000 000 000

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Как информирует «Интерфакс», из-за постоянного ужесточения условий для офшорных компаний из России на Кипре алюминиевая компания «Русал» приняла решение о смене юрисдикции холдинговой компании для своих зарубежных активов на Катар. Компанией руководит Владимир Рунов, работавший до этого директором департамента налоговой политики «Русала». Впервые упоминание об AL Plus Holdings LLC появилось в списке аффилированных лиц «Русала» еще во втором полугодии прошлого года, но данную информацию обнародовали только сейчас. Об этом пишет newizv.ru.
Отмечалось, что новая холдинговая структура должна была указать на стремление «Русала» к экологизации производства и снижению углеродного следа. Вместе с тем, как сообщили изданию два источника, катарский AL Plus не имеет отношения к spin off низкоуглеродных активов и основной целью создания компании является перевод зарубежных активов «Русала» из Республики Кипр в юрисдикцию Катара.
Ранее ТАСС стало известно, что большинство акционеров «Русала» во время ежегодного собрания акционеров высказались в пользу невыплаты дивидендов по итогам 2022 года. При этом представители компании напомнили, что в нынешних неблагоприятных рыночных условиях долговая нагрузка компании весьма высока.
Вместе с РБК сообщает, что представители компании подтвердили намерение по масштабной инвестиционной программе — «Русал» объявил о строительстве глиноземного производства в Ленинградской области стоимостью 400 млрд рублей.
«Например, есть громко анонсированный проект строительства глиноземного завода и глубоководного порта в Ленинградской области стоимостью в 400 млрд руб. Несомненно, важный и нужный проект, но неясно, какого уровня экспертизу он прошел, насколько детально проработан и просчитан», — пояснил изданию глава компании «СУАЛ Партнерс» Олег Фомичев.
О конфликте миноритариев в лице СУАЛа и компании известно давно. Однако во время объявления о реализации проекта в Ленинградской области стало известно о подготовке исков к «Русалу» со стороны миноритариев. У En+ и «СУАЛ Партнерс» есть действующее акционерное соглашение, которое регулирует взаимоотношения акционеров, в том числе дивидендную политику. Представители СУАЛа отмечают, что они, в отличие от партнеров, строго соблюдают его положения.
«Систематические нарушения соглашения со стороны En+ могут стать поводом для арбитражного разбирательства. Мы готовы сделать этот шаг», — подчеркнул Олег Фомичев.