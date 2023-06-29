При поступлении на платное обучение есть несколько отличий от бюджетного варианта. Вуз сам определяет сроки приема на платные места. Некоторые учреждения начинают принимать заявления уже с 20 июня, сразу после открытия приемной комиссии, в то время как другие принимают документы только после зачисления всех бюджетников.



Университет может зачислять желающих на платной основе до тех пор, пока есть свободные места. Или же провести конкурс, призванный определить, кто из абитуриентов набрал больше баллов.

Если есть желание заключите договор о платном обучении в самом начале приемной кампании, это не помешает участвовать в конкурсе на бюджетное место в этом или другом вузе.