Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Стоимость обучения в Донском государственном техническом университете на очной форме составляет от 108 тысяч рублей в год. Речь идет о таких направлениях, как «Прикладная математика» и «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».
Другие направления, такие как «Биологические науки», «Архитектура», «Физика и астрономия» обойдутся в 125 тысяч рублей ежегодно. Дороже всего стоит учиться по направлению «Изобразительное и прикладные виды искусств» — 215 тысяч рублей. Но если выбрать очно-заочную форму, то ценник упадет до 79 тысяч.
В Южном федеральном университете стоимость годового обучения начинается от 117 тысяч рублей. Столько стоит учиться по направлениям «Философия» и «Искусства и гуманитарные науки».
Что касается в целом стоимости, то разброс довольно большой. Есть расценки и за 137 тысяч рублей в год, в основном это направления, связанные с математикой и информационными технологиями.
Если выбирать такие направления, как «Химия», «Радиофизика», «Геология» или «География», то стоимость обучения составит уже 157 тысяч рублей.
Дороже всего будет учиться на «Дизайне», «Декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах» и «Искусстве костюма и текстиля». Ежегодно студенты отдают 245 тысяч рублей.
Год обучения в Ростовском государственном медицинском университете обойдется в 127 тысяч рублей по направлению «Клиническая психология». «Сестринское дело» стоит 139 тысяч рублей в год, «Медико-профилактическое дело» — 150 тысяч рублей.
Самое дорогое направление — это «Стоматология», где год обучения стоит 202 тысячи рублей.
Стоимость года обучение составляет в среднем от 110 тысяч рублей, в вузе есть сразу несколько направлений обучения. В том числе «Международные отношения», «Юриспруденция», «Торговое дело», «Товароведение» и «Экономика».
Если выбирать «Управление качеством», «Информационная безопасность», «Прикладная информатика», то придется платить по 129 тысяч рублей в год.
За год обучения на бакалавриате в Ростовском государственном университете путей сообщения придется заплатить от 65,6 тысячи рублей. Это такие направления, как «Управление персоналом», «Менеджмент», «Реклама и связи с общественностью».
Дороже всего будет учиться на юриспруденции, где за год нужно отдать 81 тысячу рублей.
Прием документов при наличии дополнительных вступительных испытаний творческой или профнаправленности завершится в период с 7 по 20 июля.
С 10 по 20 июля прекратят принимать документы от абитуриентов, которые поступают по результатам экзаменов, проводимых образовательным учреждением самостоятельно.
С 28 по 30 июля пройдет этап приоритетного зачисления, а с 3 по 9 августа — основной. Если в вузе есть дополнительный прием, то он должен завершиться до 29 августа.
Правила приема в вузы определяются приказом Минобрнауки РФ. Для поступления необходимо подготовить следующие документы:
Вузы могут запросить дополнительные документы, но эти нюансы лучше выяснять в приемной комиссии.
При поступлении на платное обучение есть несколько отличий от бюджетного варианта. Вуз сам определяет сроки приема на платные места. Некоторые учреждения начинают принимать заявления уже с 20 июня, сразу после открытия приемной комиссии, в то время как другие принимают документы только после зачисления всех бюджетников.
Университет может зачислять желающих на платной основе до тех пор, пока есть свободные места. Или же провести конкурс, призванный определить, кто из абитуриентов набрал больше баллов.
Если есть желание заключите договор о платном обучении в самом начале приемной кампании, это не помешает участвовать в конкурсе на бюджетное место в этом или другом вузе.
Также можно без последствий расторгнуть договор до 1 сентября.
Для заключения договора необходимо предоставить копию аттестата, оригинал не требуется. Однако, если абитуриент претендует на скидку за высокие баллы ЕГЭ или на победу в олимпиадах, придется подтвердить свои достижения официальными документами.
В процессе поступления абитуриент может отказаться от зачисления или забрать свои документы из университета. Кроме того, есть вероятность, что до 3 августа не все бюджетные места будут заполнены.
В такой ситуации университет объявляет о проведении дополнительного зачисления на бюджетное место, которое называется второй волной.
Этот этап начинается не ранее 10 августа, когда университет снова публикует конкурсные списки.