Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Напомним, в многоквартирном доме в Шахтах произошло возгорание на площади 250 квадратных метров, из-за чего провели эвакуацию жильцов. Telegram-канал Don_Mash писал, что владелец квартиры якобы вначале стрелял с балкона, а после устроил пожар.
«Владельцем жилого помещения оказался Андрей Шепелев, который вооружился и пытался скрыться с места происшествия. Во время пожара в квартире были слышны звуки детонации», — уточнило издание MK.ру.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Между тем, к ликвидации пожара привлекли более 50 человек.