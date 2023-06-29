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Стала известна личность стрелка и поджигателя в Шахтах

29 июня 2023, 12:37
Фото: 1MI
Стала известна личность стрелка и поджигателя в Шахтах
Стала известна личность вооруженного мужчины, который в Шахтах устроил крупный пожар, пишут СМИ.

Напомним, в многоквартирном доме в Шахтах произошло возгорание на площади 250 квадратных метров, из-за чего провели эвакуацию жильцов. Telegram-канал Don_Mash писал, что владелец квартиры якобы вначале стрелял с балкона, а после устроил пожар.

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«Владельцем жилого помещения оказался Андрей Шепелев, который вооружился и пытался скрыться с места происшествия. Во время пожара в квартире были слышны звуки детонации», — уточнило издание MK.ру.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Между тем, к ликвидации пожара привлекли более 50 человек.

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