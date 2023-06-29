Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
По информации «КП — Ростов-на-Дону», парень отмечал окончание девятого класса и распивал с друзьями алкоголь. Говорится, что он вспомнил недавнюю измену девушки и стал вести себя агрессивно.
«Подросток решил прогуляться по дороге, из-за чего на него накричал водитель. Тогда несовершеннолетний ударил его ножом», — сказано в сообщении. Официальной информации о причинах не поступало, она уточняется.
Известно, что происшествие случилось возле торгового центра «Талер».
В полиции рассказали, что подростка задержали и сейчас проводится проверка.