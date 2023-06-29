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Стали известны подробности резни с участием подростка у ТЦ «Талер» в Ростове

29 июня 2023, 05:22
Фото: 1mi

Резню у ТЦ «Талер» в Ростове устроил 16-летний подросток из-за измены от девушки

В Ростове-на-Дону задержали 16-летнего парня, который ударил ножом человека, сообщили в региональном УМВД.

По информации «КП — Ростов-на-Дону», парень отмечал окончание девятого класса и распивал с друзьями алкоголь. Говорится, что он вспомнил недавнюю измену девушки и стал вести себя агрессивно.

«Подросток решил прогуляться по дороге, из-за чего на него накричал водитель. Тогда несовершеннолетний ударил его ножом», — сказано в сообщении. Официальной информации о причинах не поступало, она уточняется.

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Известно, что происшествие случилось возле торгового центра «Талер».

В полиции рассказали, что подростка задержали и сейчас проводится проверка.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Удар ножом#Нападение на человека#Задержание подростка#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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